Всички знаем, че три килограма е средното тегло на едно новородено. Но за много български семейства пътят до това щастие тежи много повече – в разочарования, тишина и предразсъдъци.

В студиото на „Тази събота и неделя“ актрисата Стефка Янорова и режисьорката Зорница разкриват емоционалния заряд зад новия филм „Три килограма щастие“, който засяга една от най-големите теми табу у нас – сурогатството.

За сурогатството без заобикалки

Филмът неслучайно излиза точно сега. Екипът има мисия – да спре да се говори „шепнешком“ за сурогатството в България.

„В страната ни все още няма законова рамка за сурогатството и това оставя семействата в безизходица“, обяснява Зорница. Тя подчертава, че липсата на избор принуждава много двойки да търсят варианти в чужбина, често изпадайки в юридически и емоционални капани. С този филм режисьорката се надява да предизвика реален обществен дебат и да подтикне политиците към легализиране на алтруистичното сурогатство.

Майката, която износва собственото си внуче

Сърцето на историята е невероятната саможертва на героинята на Стефка Янорова. Тя влиза в образа на майка, която решава да износи детето на собствената си дъщеря, за да й помогне да сбъдне мечтата си за родителство.

Стефка споделя, че за нея това е акт на „висша любов“. „Беше ми важно да разбера каква е мотивацията на една жена да се подложи на това на възраст, в която вече е отгледала децата си и очаква спокойствие,“ разказва актрисата. Филмът изследва докъде се простират границите на майчината любов и колко сме готови да платим за щастието на най-близките си.

Истории от „първо лице“

Сценарият на „Три килограма щастие“ не е измислен в кабинет, а е събран парче по парче от реалния живот. Зорница споделя, че е провела десетки разговори с жени с репродуктивни проблеми, използвайки техните автентични реплики и преживявания. Тази болезнена честност е това, което прави филма толкова въздействащ – той е огледало на битките, които хиляди българи водят в самота. Повече за посланията в новия филм – вижте във видеото тук:

