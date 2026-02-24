Всяка кухня използва гъба за миене на съдове всеки ден, но малко хора се замислят колко бактерии може да съдържа тя и колко често трябва да се сменя. Според изследване на професор по клинична микробиология в университета в Лестър, гъбите могат да се превърнат в развъдник на микроорганизми само за няколко часа употреба, поради което е необходимо да се сменят много често.

Потребителите на Reddit имат смесени мнения. Един човек написа: „Трябва да се сменя на всеки седем или 14 дни. Аз държа няколко под мивката и купувам на едро."

Друг потребител казва: „Ако използвате гъбата всеки ден, определено трябва да я смените в края на седмицата. Поддържайте я чиста и суха, когато не я използвате."

Има хора, които са толкова загрижени за бактериите, че са се отказали напълно от гъбите.

Снимка: iStock

За да се справят с тази дилема, д-р Примроуз Фристън, професор по клинична микробиология в Университета в Лестър, и нейните колеги проведоха експеримент, в който използваха гъби за различни периоди от време - от един ден до пет месеца. По време на експеримента те периодично ги дезинфекцираха и накрая анализираха микроорганизмите, присъстващи в тях.

Резултатите бяха, меко казано, тревожни, съобщава Daily Mail.

Само след 14 часа употреба е открит „значителен брой бактерии“ - дори след измиване с антибактериален препарат за миене на съдове и гореща вода.

Тридневна гъба е била „колонизирана с бактерии“, докато тези на два и пет месеца са показали следи от „гъбични колонии“.

Снимка: iStock

Говорейки за специфични микроорганизми, д-р Фристън предупреждава: „Всеки вид микроб, който се намира във вашата кухня или с каквото и да е контактувала гъбата - той ще бъде върху нея", обясни тя.

Това включва салмонела и дори бактерии, устойчиви на антибиотици. Въз основа на откритията, тя съветва да се използва нова гъба всеки ден.

Много противници на гъбите предлагат да се премине към четки за миене на съдове.

Според д-р Фристън, този подход има смисъл - но с повишено внимание.

„Четките може би са по-добър вариант от гъбите“, каза тя, подчертавайки, че и те могат да се превърнат в място, пълно с вредни микроорганизми с течение на времето.

