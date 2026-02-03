Много домакини по света използват популярната кухненска гъба за почистване Scrub Daddy, защото дизайнът й е симпатичен и е направена от специален материал, който я превръща в универсален „войник“ у дома. В топла вода тя става мека и нежна, а в студена – се втвърдява, превръщайки се в подходяща за различни домакински задачи – от миене на съдове и уреди до търкане на под, фуги, плочки.

Много малко от нас обаче знаят, че дизайнът й е проектиран много по-умно, от колкото изглежда. „Очите“ и „усмивката“ на гъбата са нещото, което я прави популярна и лесно разпознаваема, но те не са просто търговски трик, а имат своето предназначение.

За какво служат „очите“

Двете дупки са създадени така, че да можеш да пъхнеш пръстите си в тях. Това осигурява по-стабилен и ергономичен захват и прави почистването на тесни и дълбоки съдове като чаши и бутилки много по-лесно. Освен това са идеални за търкане на сламки и клечки за суши отвън.

За какво служи „усмивката“

Отворът във формата на уста е проектиран така, че да почиства и двете страни на приборите едновременно – лъжици, вилици и ножове. Работи също толкова добре и при шпатули и черпаци.

Обикновените домакински гъби имат 2 слоя – мек и абразивен. Първият често е прекалено фин за отстраняване на замърсявания, а другият – прекалено груб и надрасква. Освен това „усмихнатата“ гъба не задържа влага в себе си и изсъхва по-бързо, което води до развитието на по-малко бактерии. Обикновените гъби се амортизират след кратко ползване и трябва да бъдат заменени, докато Scrub Daddy е направена от по-устойчив на времето материал.

