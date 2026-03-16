Никол Лили Кристу, която е британска благотворителна активистка, модел и телевизионна водещаа, дефилира на червения килим на "Оскарите" с атрактивна рокля. В тренда на събитието и тя беше заложила на аутфит с пера.

Кристу е удостоена с международните награди „Еми за деца“ през 2019 г. за епизода си от сериала на CBBC „Моят живот". Появява се в „Celebrity Supply Teacher“. Тя е и един от най-младите носители на специалната награда на BAFTA. През 2016 г. Кристу получава наградата „Дете на смелостта“ на наградите „Гордост на Великобритания“ .

Снимка: Getty Images

Тежък живот и много успехи

Ники Лили, както е артистичното й име, е от Енфийлд, Лондон. Тя е от смесен произход - кипърско-гръцки и индийски. На шестгодишна възраст тя е диагностицирана за първи път с артериовенозна малформация. Това е рядко медицинско състояние, което е изисква лечение с множество операции. Точно това води до видимите променило във външния ѝ вид.

Тя пропуска 4 месеца от началното училище и посещава няколко пъти в Съединените щати за лечение.

Става известна за първи път с видеоклиповете си в YouTube, които започва да прави на осемгодишна възраст. Целта й е да споделя опита си от живота с различен външен вид. Нейният канал в YouTube обхваща теми, включително живот с хронично заболяване, тормоз, психично здраве и красота.

През 2018 г. Христу започва да води предаването на CBBC, в което интервюира политици и известни личности. Правила е интервюта с тенисиста Анди Мъри и бившия премиер Тереза ​​Мей. За работата си по предаването е номинирана за награда BAFTA и печели награда „Еми“ за най-добра фактологична програма през 2018 г.

През май 2025 г. Кристу си партнира с L'Oréal, за да дефилира на червения килим на филмовия фестивал в Кан през 2025 г. Тя дефилира на подиума на Седмицата на модата в Париж.

Христоу и нейните родители създават благотворителната организация „The Butterfly AVM Charity", за да повишат осведомеността за AVM, да наберат средства за изследвания на състоянието и да подкрепят страдащите и техните семейства.

Роклята, която Лили Ники носи на "Оскарите" е на LÙCHEN - моден лейбъл, основан през 2021 година.

"Изглеждам различно, но съм същата като вас" - това е мотото на Ники Лили, която печели много фенове в социалните мрежи, заради автентичността си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER