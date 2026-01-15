Всички сме го правили - гостите са се прибрали, вече е късно, а на сутринта сме на работа. Понякога просто не остава време за мръсните чинии, затова някои ги оставят в мивката за една нощ. Този навик обаче може да доведе до хранително натравяне и други сериозни заболявания, пишат от британския вестник Daily Mail.

„Бактериите процъфтяват в топла и влажна среда, точно в това се превръща мивката ви, когато накисвате чинии“, цитира вестникът д-р Брайън Лабус, експерт по обществено здраве в Университета на Невада.

Беше отбелязано, че кухненските мивки могат да съдържат различни нежелани бактерии, включително фекални колиформни бактерии, хранителни патогени и дори бактерии от кожата.

Според проучване на Кардифския столичен университет, в което учени анализираха 46 кухни в британски домове, мивките съдържат повече бактерии, отколкото други места.

Снимка: iStock

Според Daily Mail, това често е свързано и с приготвянето на сурова храна, включително измиване на птици. Най-често срещаните патогени са E. coli, Enterobacter cloacae и Klebsiella pneumoniae. Ешерихия коли може да бъде фатална, защото причинява треска, повръщане и диария и е свързана с увеличаване на рак на дебелото черво при хора под 50 години.

За да се намали рискът от хранително отравяне, експертите препоръчват използването на съдомиялна машина винаги, когато е възможно, тъй като по-високите температури могат да убият вредните микроби. Освен това, е препоръчително гъбите за съдове също да се мият в съдомиялната машина, за да може отново високите температури да убият бактериите, които се натрупват по тях.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER