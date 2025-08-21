Блестящо представяне на златните ни астрономи – спечелиха 3 златни и 1 сребърен медала от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOАА) в Индия.

Най-добрите български ученици по астрономия и астрофизика направиха блестящо представяне и спечелиха 3 златни и 1 сребърен медала и 1 почетна грамота от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA). Това е най-доброто представяне на България на тази олимпиада досега.

Успехът на родните гимназисти бе постигнат в конкуренция с над 280 ученици от 63 държави, като олимпиадата се проведе в Индия от 11 до 21 август, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Златните медали спечелиха Светослав Арабов (9 клас, МГ, Варна), Елена Йорданова (11 клас, МГ, Русе) и Петър Попов (11 клас, ПМГ, Гоце Делчев). Сребърното отличие заслужи Лора Лукманова (12 клас, СМГ). Почетната грамота е за Атанас Митрев (11 клас, ЕГ, Кърджали). Техни ръководители са Никола Каравасилев (Съюз астрономите в България и НУЦК) и Стефан Иванов (Съюз астрономите в България).

Веднага след церемонията по награждаването ръководителят Никола Каравасилев коментира: „Много сме щастливи от постигнатия успех! Това е закономерният резултат от работата с тези ученици през последните няколко учебни години.“

Кои са олимпийците ни:

Лора Лукманова е в отбора за трети път. Участвала е на IOAA през 2023 г. в Полша и 2024 г. в Бразилия, като и в двата случая печели сребърен медал. Започва да се занимава с астрономия в 8 клас, посещавайки школите в СМГ, а впоследствие преминава през национални подготовки и разширения отбор. Подготовката ѝ е подпомагана от ръководителите Никола Каравасилев и Стефан Иванов, както и от Александър Куртенков, Ева Божурова и Захари Дончев. Лора има и две златни и едно сребърно отличие от Международната олимпиада по астрономия, сребро от Европейската олимпиада по експериментални науки и бронз от Международния турнир на младите естествоизпитатели.

Светослав Арабов дебютира в националния старши отбор по астрофизика. Интересът му към астрономията датира от ранна възраст, а на състезания започва да се явява в 7 клас. Под ръководството на Ева Божурова постига впечатляващи успехи: златен медал и първо място на Международната олимпиада по астрономия (IAO) 2023, бронз от Международния турнир на младите естествоизпитатели (IYNT) 2024, злато от младшата IOAA (IOAAjr) 2024 и сребърен медал по физика от Международната Жаутиковска олимпиада (IZhO) 2025.

Елена Йорданова е за втори път в националния отбор по астрофизика. Започва да се състезава по астрономия в 7 клас, а още в 8 клас печели бронз на националната олимпиада с помощта на своята учителка Даниела Иванова. По-късно, с подкрепата на Никола Каравасилев, достига до международната сцена. Има сребро и бронз от Международната олимпиада по астрономия (2022 и 2023), бронз от IOAA 2024, сребро от Международния турнир на младите естествоизпитатели и бронз по физика от Жаутиковската олимпиада.

Петър Попов за първи път ще представя България на IOAA. Състезателната му кариера започва в 6 клас и оттогава ежегодно участва в националната олимпиада по астрономия. Негов научен ръководител е г-жа Карамфилка Патинова. Това ще бъде и първото му международно състезание.

Атанас Митрев също дебютира в националния отбор по астрофизика. Започва да се явява на олимпиадата по астрономия в 6 клас, а интересът му се развива в АОП „Славей Златев“ – Кърджали, под ръководството на Бончо Бонев. Участвал е два пъти на Международната олимпиада по астрономия – онлайн през 2022 г. и присъствено в Пекин през 2023 г., като и в двата случая печели бронз. От Санктпетербургската олимпиада по астрономия има два сребърни и един златен медал.

