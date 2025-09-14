Плеймейтката Джулиана Гани отпразнува кръщенето на своя по-малък син Кай с пищно тържество. Специалният повод събра най-близките ѝ хора на стилно градинско парти в бяло.

Инфлуенсърката е организирала голямо празненство, в което всяко кътче носи послание за любов и благословия. Най-впечатляваща е триетажната торта, украсена с героите от анимационния филм „Robin Hood“. Сред тях се открояват Робин Худ, Мейд Мериан, Малкия Джон, Принц Джон и Сър Хис – символи на смелост, добрина и приключения.

„Това е само началото на твоята приказка, Кай – приказка за смелост, справедливост и чудеса“, пише Джулиана в своя Instagram профил.

Кръщене с мисия

Според публикацията на щастливата Гани, Кай приема своето свето кръщение, с което започва своята история със смелост, обич и благословия – като истински малък Робин Худ, пазител на доброто и светлината. Именно затова скъп гост на партито е самият Робин Худ.

Джулиана Гани често организира пищни празненства в чест на двамата си синове – Давид и Кай. Първородният й Давид тя кръсти в средата на август през 2022 г., когато детето беше на две години.

Гани има две деца. Първородният Давид, който е от бившия й мъж — фитнес инструктора Илиян Найденов. А вторият й син се казва Кай и е от настоящия й партньор – Теодор Гецов.

Кои известни личности кръстиха децата и приятелите си през 2025 прочетете ето тук:

На кого са кръстени децата на Джулиана Гани вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK