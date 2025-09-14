Кайли Дженър стана жертва на поредната шега, организирана от собственото й семейство, и то не от кого да е, а от по-голямата й сестра Хлои и племенниците. Кайли е косвена жертва, пряко засегнат е нейният супер скъп автомобил.

Кайли Дженър

На 27 е към 2025 г.

Майка е на две деца – Сторми, на 7, и Еър, на 3 г., които има от връзката си с Травис Скот.

Всичко започва в една слънчева сутрин, когато домът на Крис Дженър се превръща в сцена за истинска атака, но с хумористична цел. Докато Кайли си почива, Хлои и децата й решават да украсят луксозния й автомобил с тоалетна хартия.

Самата Кайли споделя всичко в Instagram, отбелязвайки Хлои и майка си Крис. Във видеата виждаме как Хлои бяга, уловена на местопрестъплението, а Кайли я преследва с викове и много смях.

Снимка: Instagram

Към веселия хаос се присъединяват и децата – Тру, Чикаго и Тейтъм, които тичат наоколо по пижами, докато пръскат с цветни спрейове. Дори Крис Дженър не остава назад и се включва в играта, като се преструва на уплашена, докато внуците я преследват.

Шега за стотици хиляди долари

За да разберем мащаба на шегата, трябва да отбележим, че моделът на колата на Кайли струва между 148 000 и 186 000 долара. Но както знаем, за Кайли, която без притеснение носи чанти за над 300 000 долара, това е пореден повод за смях и забавление.

Най-младата милиардерка

Кайли Дженър е най-малката дъщеря на Крис и Кейтлин Дженър. Кариерата й започва с участието в семейното риалити шоу „Keeping Up with the Kardashians“, което се излъчва от 2007 г. до 2021 г. През 2017 г. стартира и собствено риалити предаване, озаглавено „Животът на Кайли“.

През 2012 г., когато е само на 14 години, заедно със сестра си Кендъл създават модна линия, а по-късно си сътрудничат с други световни два бранда. През 2015 г. Кайли стартира собствена линия за козметика. Списание Time я включва в списъка си на „25-те най-влиятелни тийнейджъри“. Тя стартира и собствена линия за грижа за кожата. През 2019 г. Кайли Дженър е обявена от списание Forbes за най-младата милиардерка, която сама е постигнала богатството си, а не от наследство.

Повече за Кайли, която притежава повече от 1 милиард долага вижте ето тук:

