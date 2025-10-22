Хейли Бийбър отново доказа, че умее да задава тенденции, този път с новата си есенна визия: кафяв маникюр с така наречения "cat-eye" ефект. Перфектно съчетание между изтънченост и оригиналност, този тип нокти вече набират популярност в социалните мрежи и козметичните салони.

Какво представлява техниката и как можете да я постигнете у дома?

Какво е cat-eye маникюр

Cat-eye или „котешко око“ е техника в маникюра, при която се използва магнитен гел лак или пигмент, съдържащ фини метални частици. Чрез специален магнит се създава оптически ефект на преливане или светлинна ивица, която наподобява отблясъка в окото на котка. Резултатът е мистериозен, триизмерен и динамичен завършек, който променя вида си според светлината и ъгъла на гледане. Техниката съчетава елегантност и креативност – визия, подходяща както за официални събития, така и за ежедневието.

Как изглежда маникюрът на Хейли Бийбър

На събитието Academy Museum Gala в Лос Анджелис, Хейли Бийбър се появи в кафява рокля с изчистена линия и напълно хармониращ маникюр. Нейните нокти бяха оформени в мека, овална форма и лакирани с дълбок кафяв цвят с "cat-eye" ефект – преливащо сияние в по-светли златисти и бронзови нюанси. Зад визията стои нейната доверена маникюристка Zola Ganzorigt, която сподели точната техника и продукти, използвани за създаване на ефекта.

Как се създава този ефект

Основата е тъмен гел лак в цвят „Brown to Earth“ от OPI – топъл, наситен кафяв нюанс.

Върху него е нанесен слой No-Wipe топ лак, който остава леко лепкав след изпичане.

С помощта на магнитен пигмент и специален магнит е оформена преливката.

Добавен е още един слой от основния лак, за да омекоти ефекта.

Финализира се с още един слой топ лак за блясък и устойчивост.

Резултатът е сложен, но балансиран дизайн – нито твърде натрапчив, нито прекалено неутрален.

Защо тази визия е подходяща за есента

Кафявото е класически цвят за сезона – напомня на есенни листа, дървесни тонове, шоколад и уют. В комбинация с cat-eye ефекта, маникюрът става визуално богат, но запазва приглушената си естетика. Това го прави отличен избор за студените месеци, когато се търсят по-дълбоки и топли нюанси.

