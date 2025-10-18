Дуа Липа е кралицата на тенденциите в ноктите. За последния си маникюр поп звездата избра забравената класика - ноктите тип „костенурка“. Ето кой е дизайнът,по който всички полудяха в мрежите.

Луксозната, кехлибарено-кафява шарка – най-често забелязана върху винтидж очила тип „котешко око“ от 20-те години на миналия век и възродена по време на манията по животинските принтове през 2010-те – тихо избледняваше от светлината на прожекторите. Досега.

По време на турнето си Radical Optimism, със спирки в Лос Анджелис и Сан Франциско, Дуа се похвали с маникюр в цвят костенурка, който доказа, че този ретро стил на ноктопластика далеч не е изчезнал. Нейният маникюрист, Ким Труонг, разказва пред Real Simple как е усъвършенствала дизайна – и какво я е вдъхновило за това завръщане в стил костенурка.

Как да пресъздадете маникюр тип "черупка на костенурка"

„Тази визия е изцяло за дълбочина и наслояване“, казва Труонг. Тя започва с жълта полупрозрачна основа, за да създаде топлина. След което нанеся тъмно кафяво, цвят близък до този на еспресото, върху все още невтвърдения лак.

Това позволява на цвета „естествено да се разпръсне в органични, неправилни шарки“, омекотявайки краищата, така че всяко петно ​​да изглежда различно и интересно, „почти сякаш е увеличено под лупа“.

След това нанася прозрачен кехлибарен лак, за да смеси тоновете, последван от нотка прозрачен тъмен гел през центъра на всяко петно, за да „подсили обема и дълбочината, създавайки този богат, реалистичен ефект на костенуркова черупка“.

Тя запечатва всичко с топ лак за „мокър, подобен на стъкло блясък“.

Съвети за направата на дизайна вкъщи

Изкушени ли сте сами да изпробвате тенденцията?

Най-важно е да поддържате цветовете прозрачни и да нанасяте бавно – при този маникюр е ключово да нанасяте на пластове и в никакъв случай да не използвате плътни цветове лакове.

Труонг препоръчва използването на инструмент за точково нанасяне на по-тъмните петна, след което да оставите лака да се разпръсне естествено, преди да се втвърди. Най-добре е също така да се изпече в лампа всеки нокът след завършване на дизайна, обяснява тя. Това помага да се запази шарката и да се предотврати прекаленото смесване на цветовете.

Съвет: Ако нямате гел лак вкъщи, смесете няколко капки прозрачен топ лак в нюансите си, за да постигнете същата полупрозрачна дълбочина.

В последните си публикации в Instagram, певицата доказа, че тази визия може да бъде толкова универсална, колкото и обикновен неутрален маникюр. Тя разтърси визията с ярко розово боди с корсет, съчетано с мрежести чорапи, за изненадваща поява в Abbey в Лос Анджелис в подкрепа на Националния ден на PrEP.

Снимка: https://www.instagram.com

На следващата вечер тя носеше сребриста, прозрачна рокля миди длина с висящи кристални украшения. А за датата от турнето си в Сан Франциско тя се появи в ултра бляскав структуриран златен корсет. Накратко, този маникюр отива на почти всичко.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK