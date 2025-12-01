Гостите ще могат да се потопят в разнообразна културна програма с над 50 събития – концерти, театрални постановки, комедийни спектакли, представяния на книги, викторини, детски работилници и много други. Освен това ще имат шанса да опитат вкусни местни и международни специалитети, коледни сладкиши, палачинки и ароматно греяно вино, както и да се радват на уникални ръчни изделия, носещи духа на българските традиции.

Едни от най-забележимите събития в селото ще бъдат концертите - рок концерт, както и специален концерт на P.I.F. А след това и представяне на книгата "Адажио за Мария" на Георги Бърдаров.