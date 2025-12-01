Коледното село на България - село Чавдар отново отваря врати за пета поредна година, съобщиха от Община Чавдар. От 29 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г., всяка събота и неделя, както и в специалните празнични дни - 25, 26, 27, 28, 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., село Чавдар ще се преобрази в една истинска зимна приказка, изпълнена с уют, светлини и висок коледен дух.
Коледна приказка в село Чавдар: Рок концерти и премиера на книга (ВИДЕО)
Викторини, детски работилници и много други вълнуваящи събития през декември
01 Декември 2025
-
Докато смъртта ни раздели: Кампанията, която обедини региона
-
Жените и търговията онлайн: защо все повече дами избират дигитални решения като Wallexpro.com?
-
Когато кашлицата не минава: Как да помогнем на детето да диша по-лесно у дома?
-
Любовта към операта среща актрисата Биляна Петринска с дивата Мария Калас в звукозаписното студио