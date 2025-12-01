Коледното село на България - село Чавдар отново отваря врати за пета поредна година, съобщиха от Община Чавдар. От 29 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г., всяка събота и неделя, както и в специалните празнични дни - 25, 26, 27, 28, 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., село Чавдар ще се преобрази в една истинска зимна приказка, изпълнена с уют, светлини и висок коледен дух.

Гостите ще могат да се потопят в разнообразна културна програма с над 50 събития – концерти, театрални постановки, комедийни спектакли, представяния на книги, викторини, детски работилници и много други. Освен това ще имат шанса да опитат вкусни местни и международни специалитети, коледни сладкиши, палачинки и ароматно греяно вино, както и да се радват на уникални ръчни изделия, носещи духа на българските традиции. 

Едни от най-забележимите събития в селото ще бъдат концертите - рок концерт, както и специален концерт на P.I.F. А след това и представяне на книгата "Адажио за Мария" на Георги Бърдаров.

"Очакваме Ви с усмивки и празнично настроение, за да отпразнуваме заедно петата година на нашето Коледно село! Входът е свободен за всички събития – просто вземете доброто си настроение, близки и приятели, и станете част от магията на „Коледното село на България - село Чавдар“!" - обръщат се към жители и гости от община Чавдар.
 
