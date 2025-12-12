Студът понякога хапе, но настроението може да бъде нажежено! Ако си мислите, че няма какво да правите през зимните месеци, помислете отново. Градската коледна магия ви очаква точно пред НДК!

Какво ще откриете?

Ръчно изработени коледни играчки

Екзотични птици

Традизионни български носии

Вкусни изненади

Преди да се потопим в блясъка на светлините, нека започнем с нещо, което ще стопли и тялото, и душата ви. Чували ли сте за раклет? Това е швейцарско ястие, което бързо се превръща в хит по европейските коледни базари, а сега и у нас!

А как се хапва? Парчето сирене се нагрява, докато не започне да се топи. След това течният, ароматен слой се остъргва директно върху филийка хляб, варени картофи или мариновани зеленчуци. Резултатът? Неустоима, топяща се наслада! Не пропускайте да опитате!

Снимка: iStock

За пръв път ледена пързалка

Забравете за скучните зимни следобеди! Тази година коледният базар посреща посетителите с чисто нова атракция – ледена пързалка!

Може да се пързаляте 45 минути срещу 25 лв. със собствени кънки.

Ако нямате свои, цената е 30 лв. и получавате кънки на място.

Топли напитки и екзотични изненади

Снимка: iStock

Няма коледа без подаръци и… греяно вино. В края на вашата зимна приказка може да се стоплите с чаша греяно вино или горещ шоколад срещу 7 лв.

Ръчно изработени коледни играчки

Една от най-вдъхновяващите коледни къщички е тази на жената, която рисува върху стъклени топки. Тя обяснява с увлечение целия процес – от голото стъкло до момента, в който уникалната играчка е готова да заблести на нечия елха. Тя разкрива тънкостите на рисуването и как една обикновена топка се превръща в семеен спомен.

Среща с идоли в спорта

Феновете на спорта също ще намерят нещо за себе си! Можете да откриете щанд, посветен на любителите на спорта братя Николови и младия талант Никола Цолов. Разгледайте календари, постери и други фен артикули, които да внесат малко адреналин в празничната ви украса.

