Бръшлянът (Hedera helix) е увивен или катерлив многогодишен храст. Изключително непретенциозен, лесно адаптивен и широко разпространен - не само из селските дворове, но и в градските паркове.

Той е красиво растение, подходящо за декорация на градината. Но с него трябва да бъдем особено внимателни, тъй като е твърде инвазивно и има свойството да задушава останалите растения и дори дървета в градината - блокирайки слънчевата светлина и абсорбирайки хранителните вещества.

Веднъж установен, бръшлянът трудно се контролира или изкоренява. Ето защо той често се приема по-скоро като плевел. Освен че унищожава околните растения, той е и иделано убежище за вредители като паяци и гризачи.

Обикновено в борбата срещу бръшляна се използват химични съединения като хербициди. Оказва се обаче, че съществува естествена алтернатива на токсичните вещества - и това е обикновената каменна сол.

Според експертите, цитирани от Еxpress, растението има сериозна неприязън към солта, особено когато тя влиза в пряк и дълбок контакт с корените.

За да използват този метод, нужно е първо бръшлянът да се отреже няколко сантиметра над почвата, да се пробие широк отвор вертикално надолу в пънчетата, който да се запълни с каменна сол.

Изключително важно е след това пънчетата да се запечатат със здрава лента, за да се създаде сигурно уплътнение. Това ще „изтегли влагата“ от корените на растението и ще унищожи клетките му.

Ако солта просто е посипана около бръшляна, тя ще се абсорбира от корените, но ще бъде ефективна само за около седмица. Освен това може да промени качеството на почвата и да повлияе на околните растения. Ето защо е нужно да се употребява внимателно.

Необходимото количество сол за унищожаване на бръшлян може да варира, но обикновено около 200 грама, нанесени в основата на растението, са отправна точка.

Ако бръшлянът не бъде унищожен в рамките на седмица, ще е нужно да поръсим още сол около всяко стъбло. В повечето случаи едно или две приложения са достатъчни, за да унищожат дори най-устойчивите растения.

След като растението загине, корените му лесно могат да бъдат изкопани. Това ще предотврати повторния му растеж.

