Обожаваме разходките в парковете и градините, кой не ги обича? Пролетта е идеалният момент за прекарване на времето на открито, а градините - да се насладим на разнообразната флора в природата.

Съществуват много забележителни градини по света - от класическите френски градини до японските дзен градини, но ако търсите незабравимо изживяване или сте страстни почитатели за градинарството, следващите красиви примери заслужават вниманието ви.

Задължително трябва да посетите поне веднъж в живота тези 10 великолепни градини, но първо направете виртуална разходка от снимките в галерията ни.

1. Градините на Версай, Франция

Разположени западно от Версайския дворец, градините се простират на почти 2000 акра площ. Симетрично оформени в по-голямата си част, градините предлагат много тревни площи, които са осеяни с цветя, скулптури и фонтани, датиращи още от времето на френския крал Луи XIV. Градините и самият дворец са обявени за обект от световното наследство на ЮНЕСКО.

2. Градината на Вила д’Есте, Италия

Ренесансова вила в италианския град Тиволи е разположена на около 30 километра от столицата Рим. Обявен за един от най-красивите паркове в Европа, архитектурно-парковият комплекс включва дворец и огромен ландшафтен парк с множество фонтани. Вилата е обявена за обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

3. Кралските ботанически градини "Кю", Англия

Градините "Кю" са разположени в южната част на Лондон и са станали световноизвестен с над 50 000 растения - дом на редки и застрашени видове, които посетителите могат да зърнат. Освен това там е разположена най-голямата викторианска оранжерия в света. Стъклената оранжерия "Принцесата на Уелс" включва растения от десет различни климатични зони.

4. Градините Бучарт в Британска Колумбия, Канада

Истински оазис, който привлича посетители със своята пищна зеленина и цветни лехи в продължение на повече от 100 години. 50 градинари се грижат за площта от 55 акра, на която са разположени 26 оранжерии.

5. Ботаническа градина Кукенхоф в Лисе, Холандия

Не можете да посетите Холандия през пролетта, без да видите лалета. А това означава непременно да посетите Кукенхоф в град Лисе (между Амстердам и Лайден), провинция Южна Холандия. Най-добре да го направите от края на март до края на май, за да се наследите на забележителни цветни лехи, изпълнени с лалета, нарциси, минзухари и зюмбюли - тук се произвеждат 7 млн. луковици всяка година от 100 холандски цветарски компании. Повече от 1 млн. души посещават градините за двата месеца.

6. Ботаническа градина "Нонг Нуч", Тайланд

"Нонг Нуч" е невероятна тропическа ботаническа градина в Тайланд. Първоначално е била закупена като плантация, но собствениците бързо са решили да използват 600 акра за засаждане на тропически цветя и растения, за да запазят дивата природа. В градината има над 650 местни растителни вида, включително площи с градински кактуси, сукуленти и орхидеи.

7. Дзен градината в Рьоан-джи, Япония

Дзен градината е разположена в будисткия храм Рьоан-джи в японския град Киото. Името на храма означава "храм на дракона в покой" и е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

8. Градината Пауърскорт в Енискерй, Ирландия

Градините са част от бляскавото имение Пауърскорт в Ирландия и се разпростират на 47 акра. Голяма част от градините Пауърскорт са били озеленени през 19 век, като са вдъхновени от градините на Версай и други известни паркове, видени по време на пътуванията из Европа на 21-годишния виконт Мервин Уингфилд, който наследяват имението.

9. Градините на Клод Моне в Живерни, Франция

За тях вече сме ви разказвали, но селекцията на най-красивите градини в света няма как да подмине такъв шедьовър, защото тези градини вдъхновяват известната серия картини с водни лилии на прочутия импресионист. Ако искате най-добре да се потопите в света на френския художник, най-добре посетете Живерни, която предлага неповторима дзен естетика.

10. Бруклинската ботаническа градина в Ню Йорк, САЩ

Бруклинската ботаническа градина е основана през 1910 г. и разположена на площ от 52 акра в парк Маунт Проспект. Градината разполага с над 14 000 растителни вида.