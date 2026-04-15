Макар че не е необичайно знаменитости да осиновяват домашни любимци, рядко се случва да го направят след като са били екранни партньори. Оказва се обаче, че така, както колеги се влюбват един в друг на снимачната площадка, така „пламва“ и химията между актьори и животни.

От Сара Джесика Паркър, през Крис Еванс и дори Елизабет Тейлър – ето кои са актьорите, които дотолкова се привързват към животните, с които си партнират, че дори ги правят част от своето семейство.

Сара Джесика Паркър

След края на сезон 2 на „И просто ей така“, Паркър сподели радостната новина, че е осиновила котката, изиграла домашния ѝ любимец на екрана – Shoe (от англ. – обувка).

„Истинското му име извън снимачната площадка е Лотус,“ написа тя в Instagram профила си през август 2023 г. „Той и неговите братя и сестри получили ботанически имена, когато били спасени като новородени.“ Лотус е доведен на снимачната площадка от организация за защита на животните.

Крис Еванс

Актьорът осиновява кучето си Доджър от снимачната площадка на филма „Надарена“ (2017 г.) „Снимахме сцена в приют, когато видях едно куче, което не изглеждаше да принадлежи на това място. И просто го взех - и той се оказа невероятно добро куче.“

Доджър става част от живота на Еванс през април 2017 г. и оттогава двамата са неразделни.

Тейлър Суифт

Феновете първи забелязват, през 2019 г., че новата котка на Суифт прилича на тази от видеото към песента „ME!“. Певицата потвърждава, че котаракът Бенджамин Бътън е наистина животното от клипа.

„Беше просто сладко котенце без дом,“ казва тя. „Дадоха ми го да го държа и той започна да мърка… погледна ме сякаш казва: ‘Ти си ми майка.’“ Така тя буквално се влюбва и го осиновява.

Софи Търнър

Актрисата запазва специален спомен от играта си в поредицата „Игра на тронове“ - своето куче. Зуни, който играе нейния вълк в сериала, става част от семейството ѝ след края на снимките.

Силвестър Сталоун

Холивудската звезда осиновява костенурките Къф и Линк от снимачната площадка на „Роки“. По-късно те дори се появяват отново ан екран - този път във филма „Крийд 2“.

Брендън Фрейзър

Докато снима минисериала "Texas Rising" в Мексико, актьорът забелязва кон, който е тормозен от други коне. Без да се замисля той го осиновява и го нарича Пекас. По-късно актьорът споделя, че животното му е помогнало да премине през труден период от живота си.

Елизабет Тейлър

Актрисата се привързва към кон на име Кинг Чарлс по време на снимките на National Velvet (1944 г.). Впоследствие филмовото студиото Метро-Голдуин-Майер ѝ го подарява за 13-ия ѝ рожден ден.

