Гръцкият остров Сирос предлага нещо изключително любопитно - доброволци могат да живеят безплатно на територията му, при условие, че полагат грижи за бездомните котки в района, поне за месец.

Идеята е на местната организация за защита на животните SyrosCats, която е ангажирана както с котките в приюта, така и за дивите котки на острова.

Работата на доброволците включва основно хранене, грижа и почистване – както на самите животни, така и на помещенията и котешките тоалетни. Прекият контакт също е важна част от ежедневието - колкото повече обич, толкова по-добре. Организацията изрично насърчава това: „Гушкайте котките колкото можете по-често!“

Доброволците работят на смени, пет дни в седмицата, по пет часа на ден. Живеят заедно в голяма къща, като всеки има собствена спалня и споделена кухня и баня. Настаняването и закуската са безплатни. Единственият разход за тях е пътуването и останалите хранения за деня.

Повечето доброволци идват от Швеция, уточняват от специализирания сайт Тravelbook. Всеки желаещ може да кандидатства онлайн. Търсят се ангажирани и надеждни доброволци – както с опит с животните, така и любители. Предпочита се минимална възраст от 25 години.

Хиляди бездомни котки

Оценките сочат около 3 000 бездомни животни, обитаващи острова, въпреки че точният им брой не е известен. Реалността за тях е сурова - глад, болести, отравяния и насилие са част от ежедневието им.

Според SyrosCats повечето от местните жители не могат да си позволят разходите за кастрация и стерилизация и броят на животните постоянно расте. Затова тази дейност заема ключово място в работата на организацията. Бездомните котки се улавят, кастрират или стерилизират и след това се пускат обратно на свобода. Символът, който показва, че животното вече е „обработено“, е липсващият връх на едното ухо.

Организацията съобщава, че през последните години е положила грижи за над 800 котки.

Спонсорство и осиновяване

Грижите на SyrosCats включват и хранене, ветеринарна помощ и медикаменти. В момента в приюта на организацията има около 65 котки, включително по-възрастни и болни животни, както и спасени. Даренията и спонсорствата подпомагат тази дейност.

Освен доброволческата работа, намирането на нов дом играе ключова роля. Ваксинирани и чипирани котките се предлагат за осиновяване.

Живот на красивия егейски остров

Освен възможността да бъдат близо до животните, доброволческата работа предлага шанс на хората за по-дълъг и по-евтин престой в Гърция. Столицата на архипелага Ермуполи се счита за по-тиха алтернатива на добре познатите туристически дестинации като Санторини или Миконос.

Снимка: instagram/syrosgr

Това обаче не означава, че Сирос няма какво да предложи като активности и разнообразие. Кулинарни специалитети като местния сладкиш лукум, приготвян от шамфъстък, бадеми и сироп, уютни ресторантчета, красиви плажове и неокласическа архитектура с типичните за региона бели къщи и тесни улички. Тук е разположен и един от най-старите музеи в Гърция.

До Сирос се стига основно с ферибот, но има и малко летище.

