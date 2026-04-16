Цвета на козината варира значително в животинското царство. От пъстрите папагали, които сега наричат ​​дом на квартал Куинс на Ню Йорк, до тигри с оранжева и черна украска, която ги прави невидими за плячката, животинските видове често развиват оцветяването си като адаптация, за да подобрят способността си да оцеляват и/или да се размножават.

Животните, които се отличават с необичайно бяло оцветяване, което се дължи на рядкото генетично заболяване албинизъм, определено са рядкост и правят силно впечатление с красивите си черти. Това състояние е доста рядко при бозайниците, среща се само веднъж на всеки 10 000 раждания, според някои проучвания; за сравнение, птица албинос се ражда на всеки 1764 раждания. За пумата, вид бозайник, албинизмът е изключително рядък. Поради това раждането на Ицае, изключително рядка пума албинос, шокира света още през 2023 г.

Ицае е една от само четирите известни пуми албиноси в света. Тя е първата пума албинос, родена в Централна Америка в никарагуански зоопарк през август 2023 г., сред своите бежови и петнисти братя и сестри. След раждането на Ицае тя се нуждае от специални грижи поради състоянието си. Албинизмът често може да намали оцеляването на животното поради липсата на меланин.

Какво е албинизъм?

Албинизмът, който може да засегне както хората, така и животните, е липсата на меланин, пигментът, който произвежда повечето цветове, наблюдавани при животните. Има два вида меланин: еумеланин, който според изследванията е отговорен за черния и кафявия цвят, и феомеланин, който се приписва на червения и жълтия.

Албиносите нямат и двете форми на меланин поради неправилно функциониращ или нефункционален ензим тирозиназа, както показват проучвания, което води до бяла козина, коса, пера, люспи или кожа, както и червеникаво-розови или сини очи. Често срещано погрешно схващане е, че албиносите винаги имат червени очи, но това не е напълно вярно.

Липсата на меланин може да причини проблеми на албиносите (и хората), включително чувствителност към слънцето. Тъй като проучванията показват, че те нямат меланин, който да ги предпазва от UV лъчението, хората с албинизъм лесно могат да изгорят от слънце. Липсата на меланин в очите им може също да ги направи светлочувствителни.

Изследванията показват, че животните (и дори хората) с албинизъм също често страдат от намалена зрителна острота, нистагъм (състояние, водещо до бързо, повтарящо се, неконтролирано движение на очите) и дезорганизация на зрителните центрове, според учените . Това обаче не винаги е така, тъй като някои албиноси имат нормално зрение.

В дивата природа, отличителното бяло оцветяване на албиносите ги прави забележими за хищници, плячка и бракониери. Това затруднява ловуването и избягването на опасност, което се влошава, ако страдат от лошо зрение.

Въпреки че Ицае не е нужно да се тревожи за лов или избягване на заплахи, нейните болногледачи се грижат да се съобразят с чувствителността ѝ към слънцето. В зоопарка „Томас Белт“ ѝ се предоставят специални грижи, по-специално защита от слънцето.

След три месеца, в които Ицае, нейните братя и сестри и майка ѝ бяха в отделен заграждение за тяхна безопасност, те бяха представени на обществеността на 10 ноември 2023 г. Оттогава Ицае пленява посетителите с уникалната си окраска и рядко състояние и ще навърши три години този август.