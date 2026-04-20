Растенията вдъхват живот на домовете, балконите и градините, но много популярни декоративни растения съдържат вещества, които могат да бъдат откровни за котките. В идеалния случай трябва да се държат извън дома или градината, за да защитите вашите домашни любимци.
Отровни балконски и стайни растения
Много класически стайни и балконски растения привличат с красотата си, но крият рискове. Това, което е безвредно за хората, може да е е силно токсично за котките. Това са растения, които не трябва да са близо до животни. Запознайте се със списъка, защото много от видовете са изключително популярни за стаи и балкони.
- Амаралис
- Циклама
- Азалия
- Син лопен
- Чемшир
- Смокиня (плачеща)
- Кала
- Коледна звезда
- Хризантема
- Клематис
- Бръшлян
- Ангелски тромпет (бругманзия)
- Напръстник
- Фрезия
- Метличина
- Златен дъжд (лабурнум)
- Есенен минзухар
- Хортензия
- Лилия
- Олеандър
- Орхидея
- Рододендрон
Не само цветовете и листата са опасни!
Дифенбахията е особено популярна заради декоративните си, шарени листа. По-малко известен факъ е, че дори растителният сок или лекият контакт могат да причинят раздразнение – както при котките, така и при хората. Лилиите също трябва да се използват с повишено внимание – особено в домакинства с домашни любимци.
Не само листата и цветовете могат да бъдат опасни. Части от растенията, като луковици на лалета и нарциси, или дори водата в чинийката или вазата, могат да съдържат вещества, които е най-добре да се избягват.
Тези градински растения не се препоръчват за любители на котки
Когато говорим за растения за градината, изборът е значително по-голям. Но и тук има потенциално проблемни растения за котките. Бъдете внимателни с растенията в свободно достъпни цветни лехи и градини. Растенията, които са отровни за котките и изискват повишено внимание, включват например раноцъфтящи растения като минзухари, лалета и момина сълза. А също и:
- Син лопин
- Напръстник
- Златен дъжд
- Тис
- Лаврова череша
- Туя
Много от тези растения впечатляват с красивите си цветове, но те съдържат и мощни токсини. Ето защо, ако не сте сигурни, трябва да ги проучите внимателно преди засаждане или да изберете техни безопасни заместници.
