Милица Гладнишка не само умее да разсмива и да пее, но и да владее Тай Чи. В ефира на bTV актрисата демонстрира движенията с присъщите за нея чар и хумор.

От йога за лице към Тай Чи

В предаването „Кой да знае?“ разговорът тръгва от темата за йога за лице. Именно тогава Милица, с типичното си чувство за хумор, подхвана, че Тай Чи също има ползи за лицето. Тя обясни, че когато кръвта в тялото се раздвижи, отоците спадат, а излъчването се променя. Това е ключов момент, защото често забравяме, че здравето на кожата и лицето зависи от цялостния баланс на тялото.

Какво е Тай Чи?

Тай Чиили както се нарича бойният спорт Тай Чи Чуане древно китайско бойно изкуство, превърнало се в съвременна практика за здраве и вътрешна хармония. Характеризира се с плавни и бавни движения, съчетани с дълбоко дишане. Това го прави своеобразна медитация в движение.

Освен че подобрява концентрацията и намалява стреса, Тай Чи подпомага кръвообращението, гъвкавостта и мускулния тонус. Именно това обяснява защо практикуващите усещат видим ефект върху лицето и цялостното излъчване. Какви движения показа Милица Гладнишка вижте във видеото ето тук:

Милица Гладнишка и Христо Пъдев споделят за новия сезон на предаването „Кой да знае?“ ето тук:

