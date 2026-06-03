Милица Гладнишка е от онези редки артисти, които трудно могат да се опишат с една дума или да бъдат поставени в една категория. Актриса, певица, телевизионно лице и комедиант с безпогрешен усет за самоирония – тя е ярка и разнородна личност.

През годините Милица се наложи като една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българския културен живот. Независимо дали е на театралната сцена, пред телевизионната камера или в звукозаписно студио, тя винаги носи със себе си заразителна енергия, неподправено чувство за хумор и впечатляваща артистична свобода.

Родена в семейство на музиканти

Любовта към изкуството е заложена в гените ѝ. Милица Гладнишка е родена в София на днешния ден през 1976 година. Майка ѝ е известна като първата и дълго време единствена жена тромпетист в България, а сестра ѝ Емилия е професионален виолист в операта в австрийския град Грац. Още от ранна възраст бъдещата актриса свири на пиано и пее, потопена в атмосфера, в която музиката е естествена част от ежедневието.

Снимка: facebook.com/militsa.gladnishka

Интересен факт е, че фамилията Гладнишка идва от нейния прадядо - изследовател, участвал в експедиции в Африка. Именно от него тя наследява не само необичайното си фамилно име, но и любопитството към света и приключенския дух.

От мечти за космоса до сцената

Като дете Милица не е мечтаела за актьорската професия. Искала е да бъде археолог, писател, дори космонавт. Съдбата обаче я отвежда към сцената още в ученическите години, когато започва да участва в самодейни театрални състави в читалището в столичния квартал Княжево.

По-късно завършва НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за куклен театър“ - обучение, което се оказва безценно за нейния богат диапазон от артистични превъплъщения.

Снимка: facebook.com/militsa.gladnishka

Гласът, който всички сме чували

Мнозина свързват Милица Гладнишка с телевизията и театъра, но голяма част от кариерата ѝ преминава зад кадър. Тя е сред най-търсените български артисти в сферата на дублажа и е озвучавала десетки герои в популярни анимации, филми и сериали.

Джазът - голямата любов

Милица е и професионална джаз певица! Тя усъвършенства музикалното си образование с курсове по джаз пеене в Лондон и участва в майсторски класове на легендарния български музикант Милчо Левиев. През годините има концерти на престижни сцени у нас и в чужбина, включително в София, Виена и Грац.

Снимка: facebook.com/militsa.gladnishka

Самата тя често определя джаза като музика на свободата и импровизацията - качества, които личат и в артистичния ѝ стил. В интервю за bTV, тя дори сравнява джаза с футбола, именно заради импровизацията, непредвидимостта и творческия елемент в играта.

Звезда на малкия екран

В последните години Милица се утвърди и като успешен телевизионен водещ. Тя е част от популярното шоу „Кой да знае?“, където отново впечатлява с бърз ум, самоирония.

Снимка: bTV

Неотдавна тя сподели, с характерното си чувство за хумор, че понякога въпросите в предаването я карат да „сънува кошмари“. "Имаше един въпрос за морската краставица и начина, по който се отбранява от хищници - със зъби, които са в задните ѝ части – след това не спах добре, тъй като имам много живо въображение", каза тя през смях в интервю за „Тази събота и неделя“ .

Усмивката като житейска философия

Зад веселия образ стои човек, който не крие, че е преминавал и през трудни периоди. В свои интервюта Милица е споделяла, че познава живота без финансов комфорт и именно това я е направило по-съпричастна към проблемите на другите хора. Въпреки изпитанията тя остава вярна на оптимизма си - качество, което всеки усеща от момента, в който я зърне.

Снимка: bTV

В личен план Милица е щастливо омъжена жена – от 2013 г. тя е във връзка с актьора, певец и тексописец Иван Велчев. Двамата се разбират отлично – заради неподражаемото си чувство за хумор, което превръща живота им в „истинско шоу“. Освен в живота, често те са партньори и на сцената.

Забавни моменти с Милица Гладнишка и Иван Велчев - във видеото:

