На 12 април 1961 г. Юрий Гагарин излита на борда на „Восток 1“ и извършва полет, продължил едва 108 минути. По днешните стандарти това може да звучи твърде кратко, но тази една обиколка около Земята поставя началото на нещо изключително.

Именно на тази дата всяка година се отбелязва Международният ден на авиацията и космонавтиката, посветен на едно от най-великите постижения на човечеството – първия полет на човек в Космоса.

Полетът е повратен момент в начина, по който човечеството възприема себе си и мястото си във Вселената. А десетилетията след това надграждат този момент с поредица от ключови събития, които определят съвременната космонавтика. В тях особено силно се откроява името на Валентина Терешкова – като първата жена, излетяла в космоса.

Символ на една нова ера

Тя остава завинаги като едно от най-емблематичните имена в историята на космическите изследвания. Нейният полет през 1963 г. не е просто научно постижение - той се превръща в символ на възможностите на човека и доказателство, че Космосът е достъпен за всички, независимо от пола.

Валентина прави 48 обиколки на Земята и прекарва в Космоса 2 дни 22 часа и 50 минути. И е единствената жена и до днес, направила самостоятелен полет.

Пътят към Космоса

Валентина Терешкова е родена на 6 март 1937 г. в малко село в Съветския съюз. Произхожда от скромно семейство - баща ѝ е тракторист, а майка ѝ работи в текстилна фабрика. Още от млада възраст Терешкова развива силна страст към парашутизма, хоби, което по-късно ще се окаже решаващо за нейната съдба.

В началото на 60-те години, Съветският съюз решава да изпрати жена в Космоса. Официалната причина е да се проучи как влияят условията на женското тяло, сравнено с мъжкото, неофициалната - Студената война и космическата надпревара между СССР и САЩ.

Специална комисия започва да обикаля аероклубовете на страната и да подбира момичета парашутистки за подготовка за евентуален космически старт. Така Валентина попада в отряда на космонавтите.

От стотици кандидатки са избрани само няколко, а Терешкова се отличава със своята дисциплина, физическа подготовка и опита си като парашутист.

Исторически полет

На 16 юни 1963 г. Терешкова излита с космическия кораб „Восток 6“. Полетът ѝ не е лесен - тя се сблъсква с физически и психологически предизвикателства, но успява да ги преодолее с изключителна устойчивост. По-късно споделя, че се е чувствала неудобно в тесния костюм и е загубила желание да се храни. Но за сметка на това е спяла добре – дотолкова, че дори се е налагало наземния екип да я буди.

Поради грешка в програмата е съществувал реален риск Валентина буквално да потъне в дълбокия космос. Но тя се справя – с указания от екипите на Земята препрограмира апаратурата и благополучно се завръща на родната планета. Приземява се успешно, макар и с леки наранявания. Дори за кратко влиза в болница, което остава скрито за обществеността от властите.

Любопитно е, че тя така и не казва на родителите си за полета – те научават за това от новините. Тя има споделила, че се подготвя за състезание по парашутни скокове.

Личен живот и признания

Валентина Терешкова е първата жена-генерал в Съветската армия, впоследствие професор и обществен деец.

Днес Валентина е на 89 години и се е заобиколена от любовта на близките си. Тя има една дъщеря - Елена, която е от брака ѝ с космонавта Андриян Николаев. Елена е първото дете на родители космонавти.

През 1982 г. Терешкова се развежда с Николаев през 1982 г, а вторият ѝ съпруг, д-р Шапошников, умира през 1999 г.

Споделяла е, че любимата ѝ планета е Марс – и дори казва, че би летяла до там с еднопосочен полет.

На нейно име са наречени кратер на обратната страна на Луната и малка планета.