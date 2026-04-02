Астронавтка Кристина Кох заема позицията на бордов инженер в полета на Артемис 2 на НАСА. Тя е специалист по електротехника и физика, възпитаничка на Университета на Северна Каролина в Стейт (NC State) и първата жена, която полетя към Луната.

Мисията е планирана като модулно изстрелване, което изпраща четирима астронавти на около 10-дневен полет около спътника на Земята и обратно. Тя не включва кацане, но е важна стъпка към бъдещи кацания на Луната и по‑дълбоки космически изследвания.

Коя е Кристина Кох?

Кристина Кох израства в Джаксънвил, Северна Каролина, и учи в North Carolina School of Science and Mathematics, преди да постъпи в NC State. Там тя завършва с три дипломи: две бакалавърски – по физика и по електротехника, и магистърска степен по електротехника. Университетът по‑късно ѝ присъжда почетна докторска степен за приноса ѝ в науката и инженерството.

Тя постъпва в програмата за астронавти на НАСА през 2013 година. Към онзи момент Кристина вече има значителен опит - между 2019 и 2020 година прекарва 328 дни на борда на Международната космическа станция, което е рекорд за най‑дълъг непрекъснат полет от жена астронавт.

За първи път в историята на космическите изследвания тогава две жени - Крисина Кох и Джесика Миър, работиха заедно в открития Космос, през октомври миналата година. Те извършиха рутинна операция за смяна на соларните батерии на Международната космическа станция, като работиха на височина 400 километра над Земята в продължение на 5 часа.

Мисия Артемис 2 - първата жена, която полетя към Луната

Артемис 2 е първата пилотирана мисия от програмата Artemis – след повече от 50 години от последния полет. Изстрелването е планирано от Космическия център „Кенеди“ във Флорида, а полетът ще продължи приблизително десет дни, като екипажът ще обиколи Луната и ще се върне обратно на Земята. Основната цел на мисията е да тества системите на космическия кораб „Орион“ и да събере данни за следващите пилотирани кацания. Със своя опит и подготовка Кох не само участва в тази историческа мисия, но и става първата жена астронавт, която прави полет към Луната.

От двор и детството чак до Луната

Безстрашната Кристина Кох, на която хиляди се възхищават споделя, че още от дете нощното небе я е вдъхновявало да се занимава с космически изследвания и наука. Сякаш винаги е било закодирано в душата й, тя не се отказва от небесния си копнеж и продължава напред по пътя към професионалното си развитие. Професорите и менторите ѝ в университета отбелязват нейното постоянство и стремеж към знание като качества, които са я довели до успешна кариера в НАСА.

„Да погледна нагоре и да видя звездите в задния ми двор беше моето вдъхновение. Това ми напомни колко огромна е Вселената и колко навсякъде се простира“, разказва астронавтката.

По пътя към Артемис 2

Нейният път към „Артемис 2” започва със снимка от "Аполо 8". Като дете тя закача в стаята си плакат на Земята, изгряваща над лунната повърхност - известната снимка Earthrise на Бил Андерс от мисията „Аполо 8“. Когато научава, че снимката е направена от човек, а не автоматична камера, това толкова я вдъхновява, че тя е решена - иска да стане астронавт!

„Фактът, че зад обектива е стоял човек, направи тази снимка много по-дълбока и промени начина, по който мислим за собствения си дом,“ казва тя.

„Луната не беше просто символ за размисъл за мястото ни във Вселената, тя е фар за науката и разбирането откъде идваме.“

Кристина Кох е прекарала повече от 25 години около ветерани от програмата „Аполо“ чрез стипендиантска фондация и събития за възпоменание на НАСА и казва, че това, на което бившите астронавти наистина са я научили, е приятелството. Като личен предмет тя взима бележки от близки хора, които описва като „осезаема връзка“ с любимите ѝ на Земята, пише Би Би Си. У дома космическите полети са постоянна тема на разговор със съпруга ѝ. Тя казва, че той се интересува силно от рисковите моменти и иска да знае кога трябва да бъде залепен за телевизора!

Една от техните най-вълнуващи подготовки е била да го убеди, че „Артемис” не е като нейната мисия на Международната космическа станция - няма да има случайни телефонни разговори от орбита. „Няма да може да ми се обади и да ме пита къде е нещо в къщата,“ споделя Кох. „Ще трябва сам да го намери“.

Заедно с колегите си в екипа, Кристина Кох създава емблематичен момент в историята на човечеството и по този начин подготвя почвата за бъдещи експедиции до Луната и потенциално до Марс.

Кристина Кох има силна връзка със семейството

Кристина Кох е изключително близка със своето семейство. Тя има силна връзка с майка си и сестра си. Отдадена както на звездите в небето, така и на хората близки до сърцето. Кох споделя в своя Инстаграм профил емоционални кадри от отпразнуването на Нова година заедно с майка си, сестра си и семейството на сестрата. Това показва сплотеността и уюта, които са успели да съхранят тя и роднините й. Към кадрите Кристина Кох пише трогателно:

"Надявам се, че празниците и Новата година на всички са били изпълнени с вълшебство, споделяне, близки хора и топлина. За нас да забавим темпото и гостуването на майка ми, сестра ми и семейството ѝ беше сбъдната мечта.“ Тя живее със съпруга си Боб в Галвестън, Тексас.

Българската следа на „Артемис II“

Във втората мисия на „Артемис“ има българска следа – това са камерите, които излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на NASA. Сега те ще проследят и старта на мисията до Луната.

Инж. Петко Динев е създател на камерите, които излъчват на живо старта на космическите ракети.

С астронавтите на борда на Orion пътува и малък, усмихнат пътник без билет, който носи името Rise. Това е плюшена Луна с шапка с бродирани звезди и Земята.