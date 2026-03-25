НАСА избрали за снимка на деня кадър от българската астрофотографка Росица Димитрова. На кадъра, който от НАСА са отличили, се виждат т. нар. Пазители на Рапа Нуи под Млечния път и нощното небе.
Кои са пазителите на Рапа Нуи?
В исторически и културен план „пазителите“ са прочутите монолитни каменни статуи, наречени моаи (Moai). Издялани са от местното полинезийско население - народа Рапа Нуи, между 1250 и 1500 г. от вулканична пепел.
Представляват обожествените духове на предците и вождовете на клановете. Вярвало се е, че те притежават свръхестествена сила, наречена мана, която носи просперитет и защита на живите.
Почти всички статуи са обърнати с гръб към океана и гледат навътре към сушата. Смисълът е бил точно такъв – да бдят над селата и да пазят хората си.
Коя е Росица Димитрова?
Тя е и първата българка, избрана от Кралската обсерватория на Гринуич за един от астрофотографите на годината.
"Сбъдна се най-най-голямата ми фотографска мечта - да съм в селекцията на Кралската обсерватория на Гринуич за Astronomy Photographer of the Year. И съм първата българка, избирана в този списък!" - така звучат думите й на радостта, когато това се случва.
Като всеки човек с много и добри качества, често ги подлага на съмнение. Решава, че най-вероятно от обсерваторията са се объркали и скоро ще й пишат, за да обяснят грешката си. Но грешка няма.
Прекрасната новина обаче трябвало да пази 5 месеца, тъй като информацията била кондифенциална. Избрана снимка е на биолуминесцентният планктон край Тюленово, който успява да улови в кадър преди година.
Нейна снимка с фазите на Луната преди време става тотален хит в интернет. Около 7-8 месеца й отнема, за да я направи в цялост. И ако си мислите, че това е просто поредица от кадри - грешите! За да се получи грандиозният финален кадър, Росица Димитрова се консултира с астрономи и изготвя огромна таблица в Excel с часовете на изгрев, които й помагат да разбере как се движи луната.
Когато наслагва всички снимки, се оказва, че движейки се в своите фази, луната образува сърце!
Същото търпение и професионализъм проявява, когато в продължение на една година снима пътя на слънцето.
"От една и съща позиция го снимах, за една година. То описва знака на безкрайност. Също беше много интересен и предизвикателен този огромен проект!"
Снимките на Росица Димитрова също са печелили редица награди -Part of Varna Airport’s exhibit, Photography Contest “Through a plane window” и др.
Повече за талантливата фотографка вижте в подкаста "Малки разговори".
