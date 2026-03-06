Били Кристъл и Мег Райън ще се съберат отново на тазгодишните награди „Оскар“, за да почетат покойния режисьор Роб Райнър.

Двамата отново ще участват в сегмента „In Memoriam“ на церемонията на 15 март в знак на почит към режисьора на „Когато Хари срещна Сали“, след като той и съпругата му Мишел Сингър Райнър бяха открити мъртви в дома си в Лос Анджелис в края на миналата година, съобщава "Варайъти".

Припомняме, че на 14 декември телата на двойката бяха намерени с наранявания, съответстващи на нападение с нож. По-късно синът им Ник Райнър беше обвинен в убийството им. 32-годишният мъж пледира невинен. Следващото съдебно заседание е насрочено за 29 април. Ако бъде признат за виновен по двете обвинения за убийство на родителите си, Ник Райнър може да получи смъртна присъда или доживотен затвор без право на замяна.

Според информацията Кристъл ще води трибюта на „Оскарите“, като говори за влиянието на живота и наследството на Райнър, докато Райън и звезди от някои от другите му холивудски филми ще се появят на сцената заедно с него.

Кристъл беше един от най-близките приятели на Райнър и заедно с Лари Дейвид, Мартин Шорт и Албърт Брукс публикува изявление по повод смъртта на Райнър и съпругата му, в което се казва:

„Няма друг режисьор с неговия диапазон. От комедия до драма и документален филм – той винаги беше на върха на възможностите си. Той очароваше публиката. Хората му имаха доверие. Те чакаха на опашка, за да гледат филмите му.“

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ ще се проведе на 15 март в Лос Анджелис, като водещ ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О’Брайън. Очаква се тази година да бъде историческа за наградите, след като филмът „Грешници" постави рекорд, превръщайки се в продукцията с най-много номинации в историята - цели 16.

Вижте повече за Оскарите в следващото видео:

