Холивуд е „съкрушен“ от смъртта на американския режисьор Роб Райнър и съпругата му, които бяха открити мъртви в дома си в Лос Анджелис, предадоха ДПА и АП.

Властите разследват „очевидно убийство“, след като полиция, пожарникари и медицински лица са били извикани на мястото в неделя.

78-годишният Райнър е известен като продуктивен холивудски режисьор, създал някои от най-известните филми от 80-те и 90-те години на миналия век, включително правния трилър „Доблестни мъже“ през 1992 г. и романтичната комедия „Когато Хари срещна Сали“ през 1989 г., припомня ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ американският актьор Джеймс Уудс каза, че с Райнър са станали приятели, откакто са направили заедно трилъра „Призраците на Мисисипи“ през 1996 г. „Студиото не смяташе, че съм достатъчно голям, за да изпълня ролята, но Роб се застъпи за мен. Политическите различия никога не са пречили на любовта и уважението ни един към друг. Съсипан съм от това ужасно събитие“, отбелязва Уудс.

Снимка: Getty Images

Актьорът от „Замръзналото кралство“ Джош Гад описа Райнър като „един от най-великите режисьори на нашето време“ в публикация на социалната мрежа Инстаграм. „Той беше просто прекрасен човек. Роб Райнър и съпругата му Мишел бяха две от най-милите и грижовни души, които можете да си представите. Тази загуба е опустошителна. Не мога да изразя колко много боли. Обичам ви, Роб и Мишел. Благодаря ви за всичко, което ни дадохте“, написа Гад.

Джон Кюсак, който участва във филма на Райнър от 1985 г. The Sure Thing, написа в „Екс“: „Шокиран съм от смъртта на Роб Райнер - велик човек“.

Звездата от „Властелинът на пръстените“ Илайджа Ууд, който се появява в семейния филм North на Райнър от 1994 г., написа: „Ужасен съм да чуя за кончината на Роб Райнър и неговата прекрасна съпруга Мишел. Изпращам много любов към децата и семейството им“.

Снимка: Getty Images

Видни политически фигури също отдадоха почит към семейство Райнър, включително бившият президент на САЩ Барак Обама, който написа в „Екс“, че той и жена му са „съкрушени от трагичната кончина на Роб Райнър и неговата любима съпруга Мишел“.

Губернаторът на щата Калифорния Гавин Нюсъм каза, цитиран от ДПА: „Роб ще бъде запомнен със забележителната си филмография и с изключителния си принос към човечеството.“

Снимка: Getty Images

Американското издание „Варайъти“ цитира говорител на семейството, който потвърди „трагичната кончина на Мишел и Роб Райнър. „Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за уважение към личното ни пространство през този невероятно труден момент“, се казва в разпространено изявление.