Две години след смъртта на майка си, супермоделът Жизел Бюндхен продължава да скърби и да си спомня с безусловна обич за своята майка. Тя откровено е споделяла подробности за силната и дълбока връзка, която двете са имали. Ваня Ноненмахер, която почина точно преди две години - на 28 януари, на 75-годишна възраст завинаги остава емблема и пример в очите на дъщеря си. Бюндхен не крие болката, тъмните дни след загубата и лутането на счупеното си сърце. Но лекува ли се тъгата и спира ли да боли някога?

Лутането на едно счупено сърце – как се живее в тъгата на необратимото

Когато губи майка си, Жизел губи част от духа си. Всичко става някак по-сиво. Губи упората. Губи същността на обичта и опознава тъмната страна на собственото си съзнание. Една неистово силна връзка, която се прекъсва, когато дъха спре, но остава да живее в сърцето на моделката завинаги. Между счупените парченца, там е любовта на майка й е жива и точно това й помага да съхрани себе си и да продължи напред.

Жизел Бюндхен описва майка си като „ангел на земята, който винаги е помагал на всички около себе си“. Тя е разказвала, че остава завинаги благодарна за всички неща, които е научила от майка си. За ценностите. За езика на любовта. За добротата.

Снимка: Instagram/@gisele

„Любовта ми към нея ще продължи да ме води и ще я срещам често в сънищата си!“ – казва моделката за майка си Ваня. Вчера, когато се навършват точно две години от смъртта на майка й, Жизел сподели емоцинално стори във Фейсбук страницата си - черно-бяла и меланхолична снимка на Ваня.

Майка, учител и пример

Жизел неведнъж е споделяла, че майка ѝ е била човекът, който я е научил на дисциплина, смирение и уважение - все качества, които по-късно се превръщат в основа на нейния успех. В интервюта тя описва Ваня като силна, организирана и дълбоко състрадателна жена, която е поставяла семейството и образованието над всичко. Още в ранните години на кариерата на Жизел именно майка ѝ пътува с нея, подкрепя я по кастинги и ѝ помага да остане здраво стъпила на земята в свят, изпълнен с изкушения и натиск. „Тя винаги ми напомняше коя съм, независимо какво се случва около мен“, споделя моделът.

Когато любовта те води, загубата не убива

След смъртта на Ваня, красивата моделка често говори за скръбта и тъгата, като за дълбоко личен, но и трансформиращ период. Тя признава, че загубата ѝ е променила начина, по който гледа на времето, семейството и присъствието „тук и сега“. В социалните мрежи Бюндхен отбелязва годишнини и споделя спомени, без излишна показност, но с искрена благодарност. „Майка ми продължава да живее чрез всичко, което ме е научила“, казва тя в едно от последните си изказвания. „Любовта ѝ ме води и днес.“

Какво се случи с Ваня Ноненмахер?

Болната майка на Жизел е била приета в болница, в Бразилия, където е починала след борба с коварния рак, от който е трудно да се избяга. Това белязва семейството на Бюндхен, а красивата моделка неведнъж открито е споделя, че този период е бил изключително труден за нея, но е намерила спасение в медитациите, ежедневните упражнения и здравословното хранене. Само така Жизел е успяла да се върне към вътрешния си център и да запази баланс и сили.

