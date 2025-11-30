Васил Драганов, актьорът, познат преди всичко с участието си в забавното шоу "Комиците" и сериалът "Столичани в повече" сподели новината, че е посрещнал нов член в семейството си.

Той лично се похвали в социалните мрежи, неуспявайки да скрие колко радостен се чувства от този факт. "Дядо съм на Далина! Браво Любовче!", написа актьорът в профила си във Facebook – и за отрицателно време бе залят от поздравления и коментари от свои приятели и последователи.

Малката Далина е плод на любовта между дъщерята на Драганов – Любов и половинката ѝ Йордан, с когото са заедно от няколко години. Двамата обявиха публично годежа си преди броени месеци, а сега посрещат и първородната си дъщеря.

Снимка: instagram/lubovcheto.ddd

Васил Драганов явно не се притеснява, че е станал дядо едва на 50-годишна възраст, а дъщеря му майка, завършила училище преди година. Напротив – той е щастлив от факта, че отново има повод за семейна радост.

Преди няколко години, актьорът и съпругата му Андреа сложиха край на дългогодишния си брак – резултат от който е не само Любов, но и по-малкият ѝ брат Денислав.

Това беше тежък момент за Васил, който твърдеше, раздялата е изцяло по желание на съпругата му. След редицапублични обвинения, двамата постигнаха съгласие - подписаха споразумение за споделено родителство, децата останаха да живеят при баща си, а майката плаща издръжка.

А още по-назад в годините Васил Драганов и Андреа гостуваха в предаването "Тази събота и неделя", разкзвайки за любовта си- в рамките на рубриката "Менделсон".

Да си припомним чрез видеото какво споделиха те тогава:

