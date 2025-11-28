Роби Уилямс е добре познат със своята ексцентричност пред камерите и на сцената. Но по отношение на семейството, певецът е изключително сериозен и отговорен. От 2006 г. той е заедно с половинката си Айда Фийлд, с която отглеждат в хармония и разбирателство четирите си деца.

Най-голямата от тях - Теодора Роуз наскоро отбеляза 13-я си рожден ден. И по всичко изглежда, че тръгва уверено по стъпките на артистичния си баща. Само преди ден тя направи своя актьорски дебют, появявайки се на червения килим за премиерата на филма „Tinsel Town“.

Очаквано, Теди бе придружена от двамата си родители – и всички позираха за симпатична семейна снимка. Младата актриса в изумрудено зелена мини рокля, заобиколена от Роби (51 г.), облечен в елегантно черно сако и Айда (46 г.) открояваща се със стилен бял костюм с дантела и флорални мотиви.

Снимка: Getty Images

В „Tinsel Town“ Теди играе заедно с Ребел Уилсън, Кийфър Съдърланд и Лусиен Лависконт – и всичко заедно пресъздават една красива коледният история за приятелство и доверие. Филмът излиза на екран на днешния, 28 ноември.

Роби Уилямс неведнъж е споделял публично за баланса между родителството и натоварения си работен график. „Правиш всичко възможно, но има четири малки гласа от четири малки души, които имат своите желания и нужди. И които са много шумни“, каза неотдавна той в интервю за People. „Хубавото е, че имам съпруга, която винаги е на разположение“, добави полушеговито.

Снимка: Getty Images

Любовната история на Айда и Роби започва през 2006 г., когато се срещат в Лос Анджелис. Докато Роби се бори с лични трудности и зависимости, Айда остава до него, подкрепя го и му помага да се изправи отново. Тази безрезервна подкрепа ги прави още по-силни. През 2010 г. те сключват брак и оттогава са неразделни.

Семейството е известно със своето чувство за хумор и топлата атмосфера, която често споделят в социалните мрежи. Неслучайно Роби е казвал през годините че, е „получил написаното“ в популярната си песен ‘Feel’, която гласи: „Искам просто да почувствам истинска любов в дома, в който живея.“

Наското Роби Уилямс изнесе грандиозен концерт в София - по време на който не пропусна да поздрави България за успехите на националния отбор по волейбол. Вижте емоционалния момент във видеото:

