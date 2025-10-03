Музикалната суперзвезда Роби Уилямс, които през седмицата изнесе паметен концерт в София, сподели, че страда от синдром на Турет.

51-годишният британски певец и автор на песни направи разкритията по време на гостуването си на 2 октомври в подкаста I'm ADHD! No You’re Not на Пол Уайтхаус и д-р Мине Конкбайър, където говори открито за разстройството и заяви, че неговите симптоми се проявяват под формата на „натрапливи мисли“.

Синдромът на Турет е невроразвитийно разстройство, характеризиращо се с бързи, повтарящи се и неволеви движения или звуци (тикове), посочват от Mayo Clinic.

Тиковете могат да варират от леки до тежки, а в някои случаи са инвалидизиращи и дори водят до самонараняване, според Асоциацията за синдрома на Турет в САЩ. Честотата и интензитетът на тиковете също се изменят постоянно и могат да се повлияят от фактори като стрес, тревожност, вълнение, умора, заболяване и други.

„Току-що осъзнах, че имам синдром на Турет, но той не се проявява външно“, споделя Уилямс в подкаста.

„Това са натрапливи мисли, които просто се случват. Разхождах се по улицата преди няколко дни и осъзнах, че тези натрапливи мисли са част от Турет“, обяснява музикантът.

Освен това Уилямс сподели, че вярва, че има и аутизъм. Наскоро обаче е направил онлайн тест, който показал обратното.

„Оказва се, че не съм [с аутизъм], но имам аутистични черти. И това е свързано със социалните ситуации, с начина на взаимодействие“, обясни той.

Конкбайър пита певецът защо е толкова убеден, че е аутист, като бившият член на Take That му отвръща, че официална диагноза за аутизъм би му дала „разбиране защо се чувства толкова некомфортно в кожата си“.

„Когато съм в леглото, това е моята комфортна зона. Всичко извън него е зона на дискомфорт,“ каза той. „Вече е по-добре. Беше ужасно през 20-те ми години, лошо през 30-те, през 40-те започна да се подобрява и съм в положителна посока, но все още се чувствам некомфортно в кожата си.“

„Точно както търся медикаменти, за да оправя това, така постоянно търся и причината и обяснението защо се случва“, допълва певецът.

