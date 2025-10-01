Роби Уилямс сподели емоционални моменти от престоя си в София - преди и по време на втория си концерт в България, който този път се проведе в София пред 40 000 посетители на стадион "Васил Левски".

От сред споделените кадри в Инстаграм профила на Роби Уилямс се вижда снимка за спомен с един от най-добрите ни футболисти на всички времена – Димитър Бербатов, както и кадър, на който британецът играе баскетбол.

"България, вие ми дадохте всичко. Енергията ви, любовта ви, вниманието ви – всичко това се превръща в магия", каза британската попзвезда от сцената.

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025" - това написа към споделените снимки Роби Уилямс, като първият от галерията беше именно черно-бял фотос с футболната ни легенда.

Малко преди изявата на певеца у нас, самият Бербатов побърза да сподели с последователите си в социалните мрежи, че се е срещнал с Уилямс в бекстейджа.

Припомняме, че първият концерт на Роби Уилямс в България се състоя в Бургас, като и тогава не разочарова феновете на британската музикална суперзвезда - между събитията имаше повече от десетилетие, но и двата гига преминаха с огромна еуфория от страна на феновете.

Едно изненадващо признание разкри защо Лео Бианки не е присъствал на дългоочаквания концерт на Роби Уилямс в България. По време на концерта му Лео Бианки е бил в Неапол със свои приятели.

Това обаче не попречи на готвача да изкаже своите лични впечатления за световната музикална звезда. Лео споделя, че е бил готвач на Роби Уилямс и го познава лично.

Освен страхотен глас и невероятно присъствие на сцената, Роби Уилям се оказва, че има и благ характер. Лео Бианки има изцяло положително мнение за изпълнителя.

Вижте повече за Роби Уилямс в следващото видео:

