Една рядко радостна новина беляза вчера родната музикална реалност - престоящият концерт на Роби Уилямс в България. "Лошото момче" на британския поп Роби Уилямс обяви дългоочакваното си турне за 2025 г., което ще го доведе и в София в края на септември.

„Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение" - това заявява Уилямс, който ще тресе националния стадион „Васил Левски“ на 28 септември с хитовете си. А ето ги и тях по-долу - най-великите парчета на Роби, които всички ще слушаме дотогава.

Angels

Angels беше един от най-вездесъщите хитове на Роби толкова дълго време, че е почти невъзможно за някои хора от една определена възраст нататък да го слушат обективно – в края на 90-те и началото на новото хилядолетие това не беше просто песен, а химн, белязал всеки божи ден. Повечето автори на поп песни сигурно без замисляне биха си дали едната ръка, за да могат да измислят нещо с такова мощно въздействие и присъствие във времето.

Let Me Entertain You

Нека сме наясно, че лириките на Роби в "Let Me Entertain You" не са свързани с отчаяната нужда на певеца да забавлява публика - те са остроумното послание на един човек, който всячески се опитва да убеди другиго да скочи в леглото му... Част от дебютния му албум „Life Thru a Lens“ (1997), тази песен е резултат от великото сътрудничество между Роби и Гай Чеймбърс. Парчето е заредено с толкова енергия, че без проблеми достига номер 3 във Великобритания и остава в Топ 10 за цял месец на Острова, което както всички знаем, си е „уау“.

Millenium

Не може да има класация с Топ 10 на най-добрите песни на Роби Уилямс, в която да не е включена първата му номер 1 песен! „Millenium“ е издадена през 1998 г. и включва семпъл от „You Only Live Twice“ - темата за Джеймс Бонд за едноименния филм от 1967 г. Не знаем дали това е любимият филм на Роби за Агент 007, но имаме всички основания да смятаме това.

Supreme

Тази песен е основно доказателство за това колко добър тандем в създаването на песни са Роби Уилямс и Гай Чеймбърс! Supreme има разкощна и вдъхновена от шансоните мелодия, а начинът, по който текстът на парчето напомня на евъргрийна I Will Survive на Глория Гейнър е само загатване за това, което се случва в края с използваните семпли от хита, роден през 1979 г.

Kids

Парчето вече е написано от Роби, но той решава да го трансформира в дует, когато Кайли Миноуг се обръща към него, за да напише няколко песни за бъдещия й албум Light Years. Тогава Роби усеща химията между тях и решава да включи песента и в албума си. Това остава един от най-великите поп дуети на всички времена – както и във всички караоке барове, особено ако си спомняте рапирането на Роби в края на парчето. Kids включва чудовищен припев и лирики, които весело се заиграват с манията на медиите за сексуалността на Уилямс.

Rock DJ

Усещането, което Роби (фен на Иън Дъри) носи с Rock DJ, е отдаване на почит към диско хитовете на Blockheads. „Rock DJ“ е част от третия албум на Роби „Sing When You're Winning“ и спечели наградата за най-добър британски сингъл на наградите БРИТ през 2001 г., а видеото към парчето спечели наградата за най-добър музикален видеоклип. Официалният музикален видеоклип е с възрастово ограничение и може да се гледа в YouTube – спокойно може да го спрете около 2:55 минута, ако сте със слаби сърца!

Feel

Ето как звучи човекът, стъпил на музикалния връх на света – албумът му Escapology стана платинен в повече от 14 страни. Но в парчето чуваме Роби да пее: „Не съм сигурен, че разбирам ролята, която ми е дадена“ на фона минорна мелодията, която е емоционално извисена с помощта на изразително пиано и оркестър. Създадена в съавторство с неговия дългогодишен партньор в писането на песни Гай Чембърс, тази песен е водещият сингъл от студийната тава от 2002 г. и включва повечето от вокалите, записани в демо версията. „Просто не можах да я изпея толкова добре, колкото в онзи ден“, признава си той.