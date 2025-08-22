На 21 август е родена Дуа Липа. Тя покори световните класации с хитовете „New Rules“ и „Don’t Start Now“ и е носителка на множество награди „Грами“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Дуа Липа. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ще се изострят отношенията с брачния ви партньор, мили дами. Контролирайте емоциите си и не се опитвайте да оправдаете поведението си. Вечерта сте още под влияние на разправиите, разразили се следобед. Обидените сте без причина.

ТЕЛЕЦ

В семейството ви назрява конфликт, скъпи дами. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за изневярата си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачната ви половинка ще остане за дълго само в мечтите ви. Не се домогвайте до това.

БЛИЗНАЦИ

През деня се заемете със задълженията си у дома. Не се заяждайте с близките си, ако отказват да ви помогнат. Избягвайте изясняване на отношенията с интимния си партньор. Докажете на любимия, че сексът ви доставя удоволствие.

РАК

Новото ви романтично увлечение може да се окаже разочароващо и да се отдалечите. Вечерта останете с близките си. Не харчете пари за ресторанти с приятели. Несемейните да не си позволяват сексуален контакт още при първата среща, защото последствията ще бъдат необратими.

ЛЪВ

В разговорите с любимите ви не трябва да се прокрадват и най-малките съмнения за изневяра, мили жени. Не ревнувайте без причина. Не се колебайте да му докажете колко сте всеотдайни в чувствата си и му доставете незабравими сексуални наслади.

ДЕВА

Семейните жени да не забравят и себе си, да се разкрасят и заредят с добро настроение. Ново романтично запознанство ще споходи несемейните. Сексуалният ви живот отново изисква да сте активната страна. Не пренебрегвайте любимия си.

ВЕЗНИ

Самотните жени ще срещнат подходящ партньор, но трябва внимателно да преценяват новите си познати, за да не сгрешат в избора си. Ако сте влюбени, споделете чувствата си.

СКОРПИОН

Преди да пристъпите към изясняване на отношенията с интимния си партньор, осъзнайте грешките в поведението си. Семейните жени могат да се отдадат без притеснение на интимни преживявания и сексуални удоволствия, защото са уверени в чувствата си.

СТРЕЛЕЦ

Колкото по-бързо се приберете днес при любимия си, толкова по-голяма е гаранцията, че ще се отдадете на чувствата си. Обидени сте на интимния си партньор, че сексуалният ви живот не отговаря на желанията ви. Бъдете готови на компромиси.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Пазете се от чаровен ухажор, който се опитва да се вмъкне в живота ви, но не защото ви обожава, а защото цели да ви нарани. Липсва ви хармония в сексуалните отношения, ако сте семейни. От вас зависи да я възстановите.

ВОДОЛЕЙ

Не са изключени проблеми с мъж, към които изпитвате силно привличане. Семейните жени, разочаровани от зачестилите проблеми в семейството, са склонни към изневери и сексуални контакти веднага след запознанство в този ден. Проблемите им са сигурни.

РИБИ

Желанието да сте отдадени в полза на хората няма да се хареса на близките ви, с които ще се изпокарате. Само ако сте искрени в разговорите и чувствата си, можете да разчитате и тази вечер на хармония и на сексуални изживявания с любимите си хора.

