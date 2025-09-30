Едно изненадващо признание разкри защо Лео Бианки не е присъствал на дългоочаквания концерт на Роби Уилямс в България. По време на концерта му Лео Бианки е бил в Неапол със свои приятели.

Това обаче не попречи на готвача да изкаже своите лични впечатления за световната музикална звезда. Лео споделя, че е бил готвач на Роби Уилямс и го познава лично.

Освен страхотен глас и невероятно присъствие на сцената, Роби Уилям се оказва, че има и благ характер. Лео Бианки има изцяло положително мнение за изпълнителя.

„Винаги съм го възприемал като „хамелеон“ и понякога дори малко прекалено „луд“, но знаете ли... той е СТРАХОТЕН!!!“, пише Лео в своя Instagram профил.

Лео сподели интригуващи детайли от времето, прекарано с изпълнителя. Готвачът признава, че е имал възможност да види Роби Уилямс не само като сценичен изпълнител, но и като човек.

Снимка: БГНЕС

„Видях го като мъж и грижовен баща на децата си“, споделя Лео.

Един от най-впечатляващите моменти за готвача е била случка по време на видео разговор, когато Роби Уилямс го е представил на сина си. Певецът казал на детето си, че това е неговият готвач, който също е италианец, а това води само до едно – хапване на хубава храна.

Спомени от „студа пред кемпера“

За Лео Бианки, тези спомени остават незаменими. Въпреки че не е успял да се присъедини към хилядите на стадиона в София, той ще продължи да слуша музиката на звездата. Освен това ще продължи да си спомня с усмивка за времето, прекарано със звездата.

Защо Роби Уилямс смята, че е „кралят на забавленията“ – вижте ето тук:

