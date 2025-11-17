Роби Уилямс, който наскоро изнесе фантастичен концерт на столичния стадион „Васил Левски“, разкри, че зрението му се влошава и смята, че причината са инжекциите за отслабване, които използва от няколко години, съобщава „Индепендънт“.

Певецът и бивш член на Take That споделя, че вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като „петна върху зелен терен“. Той е трябвало да смени и очилата си заради промените в зрението.

Изпълнителят иска да предупреди обществеността да се информира за потенциалните рискове от тези инжекции. Той споделя, че е бил един от първите, приели препаратите, но забелязва негативен ефект върху зрението си.

Снимка: Getty Images

„Искам да предупредя хората, които четат това, за потенциалните рискове, за да се уверя, че са си направили проучване. Бях сред най-ранните потребител на инжекциите, но това, което забелязвам, е, че зрението ми не е много добро“, казва той в интервю пред британския „Сън“.

Подобни инжекциите се използват за контрол на теглото и диабет тип 2. Проучване от 2024 г., анализиращо 17 000 пациенти в продължение на шест години, установява, че хората, приемали семаглутид, имат седем пъти по-голяма вероятност да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение в едното око.

Въпреки това изследването не доказва директна причинно-следствена връзка, като отбелязва, че засегнатите са малко на брой, пише още БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Роби Уилямс разкри през 2023 г., че използването на инжекциите е било медицинска необходимост, свързана с депресия и „тип 2 самоненавист“, както той описва отношението си към собственото си тяло.

Той разказва, че психическото му състояние се влошава, когато е с наднормено тегло, и че неговият вътрешен критик е „катастрофаленза психиката му“.

Вижте повече за Роби Уилямс в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK