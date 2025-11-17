Роби Уилямс, който наскоро изнесе фантастичен концерт на столичния стадион „Васил Левски“, разкри, че зрението му се влошава и смята, че причината са инжекциите за отслабване, които използва от няколко години, съобщава „Индепендънт“.
Певецът и бивш член на Take That споделя, че вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като „петна върху зелен терен“. Той е трябвало да смени и очилата си заради промените в зрението.
Изпълнителят иска да предупреди обществеността да се информира за потенциалните рискове от тези инжекции. Той споделя, че е бил един от първите, приели препаратите, но забелязва негативен ефект върху зрението си.
„Искам да предупредя хората, които четат това, за потенциалните рискове, за да се уверя, че са си направили проучване. Бях сред най-ранните потребител на инжекциите, но това, което забелязвам, е, че зрението ми не е много добро“, казва той в интервю пред британския „Сън“.
Подобни инжекциите се използват за контрол на теглото и диабет тип 2. Проучване от 2024 г., анализиращо 17 000 пациенти в продължение на шест години, установява, че хората, приемали семаглутид, имат седем пъти по-голяма вероятност да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение в едното око.
Въпреки това изследването не доказва директна причинно-следствена връзка, като отбелязва, че засегнатите са малко на брой, пише още БГНЕС.
Роби Уилямс разкри през 2023 г., че използването на инжекциите е било медицинска необходимост, свързана с депресия и „тип 2 самоненавист“, както той описва отношението си към собственото си тяло.
Той разказва, че психическото му състояние се влошава, когато е с наднормено тегло, и че неговият вътрешен критик е „катастрофаленза психиката му“.
Вижте повече за Роби Уилямс в следващото видео:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK