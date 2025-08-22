Роби Уилямс е истинска суперзвезда, позната из целия свят. И като такава, може да си позволи най-доброто – като например луксозно имение във Флорода. Непосредствено до брега на океана и с фитнес зала, която води директно към луксозен гараж.

Редица източници твърдят, че певецъте продал луксозната си вила в „Холмби Хилс“, ексклузивен жилищен квартал в западната част на Лос Анджелис, за изумителните близо 64 милиона евро. Това се е случило миналата година. А през настоящата британецът си купува нов имот в САЩ.

Настоящото жилище на Роби по нищо не отстъпва на имота, с който се е разделил наскоро, пише новинарският портал Bild. Разположен в квартал в град Корал Гейбълс, щата Флорида, той сбъдва мечтата на изпълнителя за нов дом.

Според New York Post, поп звездата е платил за новата си придобивка около 40 милиона евро. Так той, съпругата му Айда (46 г.) за която е омъжен от 2010 г. и четири им деца ще получат имот от над 4000 квадратни метра.

Луксозната вила, построена през 2016 г., разполага с близо 1800 квадратни метра жилищна площ, седем бани, седем спални, две тоалетни за гости, басейн, кино, камина, външна кухня и дори вътрешен уелнес оазис.

Вилата включва и фитнес зала, която открива гледка към огромен гараж за 18 коли.

А ако пък на Роби или на друг член на семейството му се прииска да се повози не на автомобил, а на лодка, това автоматично може да се случи, тъй като имотът разполага и с кей с дължина над 20 метра.

В допълнение към 40-те милиона щатски долара, които Уилямс вече е платил, се твърди, че той иска да инвестира още пет. За нещо, което е изключително важно за него - собствено звукозаписно студио.

Предвижда се и построяването на специален павилион, който Роби и семейството му ще могат да посрещат своите гости. Площта, която е предвидена за целта, е около 185 квадратни метра. Твърди се и, че е планирано и изграждането на тенис корт.

Неслучайно Роби е признавал, че харесва всяко нещо, което започва грандиозно - вижте във видеото:

