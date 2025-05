Въпреки че публичните личности прекарват живота си под светлините на прожекторите, много от тях успяват да скрият от обществеността събитията, които драстично променят живота им. Като например тежки диагнози.

Причините за това са различни - желание да защитят семействата си, да запазят кариерата си или просто да се справят с неприятностите по свой начин.

Ето кои са звездите, които предпочетоха дискретността пред публичността.

Ел Макферсън

Преди седем години австралийският супермодел е диагностицирана с рак на гърдата. Но за трудностите, през които преминава споделя чак през 2024 г., когато издава мемоарна си книга, озаглавена "Еlle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself". Днес Ел Макферсън вече е преборила болестта, при това по необичаен начин - тя отказва традиционното лечение под формата на химиотерапия, противно на съветите на лекарите си.

Емилия Кларк

Едва в последните няколко години британската актриса разказа за двата мозъчни аневризма, които е претърпяла и които буквално са могли или да я убият или осакатят завинаги. През 2019 г. тя сподели здравословните си проблеми пред списаниe The New Yorker. Първия аневризъм получава през 2011 г., малко след края на снимките на първи сезон на "Игра на тронове". През 2013 г. получава втори и по препоръка на лекарите се подлага на мозъчна операция - тогава е едва на 24 години.

Дейвид Боуи

На 10 януари, 2016 г. светът буквално бе потресен от новината за смъртта на емблематичния британски музикант. Защото почти никой не знае, че 18 месеца преди да почине, Боуи се бори с тежкото заболяване рак на черния дроб. Впоследствие близките му разкриват, че той изрично е искал да си отиде от този свят "без излишен шум", а източници твърдят, че тялото му е кремирано без присъствието дори на семейството или приятелите му.

Робин Уилямс

Малко след самоубийството на американския актьор през 2014 г., вдовицата му разкрива, че той е бил диагностициран с болестта на Паркинсон. И категорично смята, че именно диагнозата е фактор за смъртта му. Аутопсията обаче разкрива, че Уилямс е страдал от форма на деменция.

Кати Бейтс

Актрисата, позната най-вече с участието с в "Мизъри", екранизацията по романа на Стивън Кинг, за която печели награда "Оскар", сама разказа след години за борбата си с тежките ракови заболявания, през които е преминала. През 2012 г. лекарите ѝ правят двойна мастектомия, отстраняване на млечната жлеза, след като откриват тумор. Десет години преди това тя води битка и с рак на яйчниците, която дълго крие от обществеността.

Майкъл Дъглас

Майкъл Дъглас не пази в тайна тежкото си заболяване, с което е диагностициран през 2010 г., но така и никога не разкрива колко сериозно е то. Все пак публично става ясно, че актьорът страда от рак на езика, заради което се подлага на операция и шестмесечна изтощителна лъчетерапия. В началото на 2011 г. обяви, че е в ремисия.

Чарли Шийн

През 2015 г. звездата от сериала "Двама мъже и половина" избра да сподели в интервю, че е ХИВ позитивен. Но и че диагнозата не е нова, а вече я има от четири години. Шийн обясни, че е решил направи това съобщение, за да сложи край на "нападките и вредните меркантилни истории, в които е постоянно замесено името му", пише StarsInsider.

