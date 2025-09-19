Всяка майка знае колко бързо лети времето, когато гледа детето си да расте. Точно това чувство споделя актрисата Айда Фийлд Уилямс, която отбелязва 13-ия рожден ден на първородната си дъщеря Теодора Роуз.

Посланието, което тя публикува в своя Instagram, трогна хиляди фенове. А кадрите успяха да развълнуват, както самата Айда, така и последователите й.

Една майчина изповед, изпълнена с любов

Айда е съпруга на световноизвестния певец Роби Уилямс. Тя не скри вълнението си и публикува емоционални кадри в своя Instagram профил.

„Животът в бързата лента... и ей така, имаме тийнейджър“, пише развълнуваната майка.

13 години преминават съвсем неусетно за семейството. А малкото им момиченце е вече тийнейджър.

„Време е да блеснеш... още“, пише Айда.

Любов, която устоява на предизвикателствата

Снимка: Getty Images

Любовната история на Айда и Роби започва през 2006 г., когато се срещат в Лос Анджелис. Докато Роби се бори с лични трудности и зависимости, Айда остава до него, подкрепя го и му помага да се изправи отново. Тази безрезервна подкрепа ги прави още по-силни. През 2010 г. те сключват брак и оттогава са неразделни.

Двамата са щастливи родители на четири деца – Теди, Шарлът, Чарлстън и Бо. Семейството им е известно със своето чувство за хумор и топла атмосфера, която често споделят в социалните мрежи.

Изборът на сърцето

Снимка: Getty Images

Преди да срещне Роби Уилямс, Айда Фийлд е имала кратки връзки, но никоя от тях не е оставила трайна следа. Самата тя не обича да говори за миналото си в медийното пространство, а подчертава, че истинската й любов е започнала именно с Роби. Двамата често споделят, че се чувстват като „сродни души“ и че тяхната връзка е съдбовна – среща, която променя живота им завинаги.

