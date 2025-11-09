В свят, в който любовта често се изпитва от времето и обстоятелствата, една двойка от Маями доказва, че истинската връзка може да устои на всичко.

107-годишната Елинор Гитенс и 108-годишният Лайл Гитенс наскоро бяха признати от LongeviQuest за най-дълго женената двойка в света – впечатляващи 83 години брак!

Рекорд за най-дълът брак

Те се запознават през 1941 г. на баскетболен мач.

Тайната на тяхната любов е проста и вечна: „Обичаме се“.

А когато ги питат каква е тайната им, отговорът им е прост, искрен и разтопяващ сърцето:

„Обичаме се“, казва Елинор, сочи The Guardian.

„Обичам жена си“, добавя Лайл.

Любов, родена на баскетболен мач

Всичко започва през далечната 1941 година, когато младата Елинор присъства на баскетболен мач, а на терена е студентът Лайл Гитенс от университета Кларк Атланта. Искрата пламва веднага. Година по-късно, на 4 юни 1942 г., те се женят – точно преди Лайл да замине на фронта по време на Втората световна война.

„Това беше първият път, когато Лайл се запозна със семейството ми. Дойде с влак в расово разделен вагон – дълго пътуване, но си заслужаваше“, спомня си Елинор.

Любов в писма по време на война

Докато Лайл служи в Италия, двамата поддържат връзка чрез десетки писма. Цензурата на армията обаче била толкова строга, че повече редове били зачеркнати, отколкото видими. Въпреки това, любовта им оцелява и след края на войната те изграждат живота си заедно в Ню Йорк – отглеждат три деца, правят кариера в държавната администрация и обикалят света.

Семейството като стимул

Елинор никога не спира да мечтае. На 69 години тя защитава докторска степен по градско образование в университета Фордъм в Бронкс. Двамата остават активни членове на асоциацията на възпитаниците на Кларк Атланта, а в по-късни години се преместват в Маями, за да бъдат близо до дъщеря си Анджела.

Рекорд, изпълнен с любов

След смъртта на предишния рекордьор – 106-годишния Маноел Анхелим Дино и съпругата му от Бразилия – семейство Гитенс официално става най-дълго женената и най-възрастната двойка в света с обща възраст над 216 години.

„Щастлив съм, че съм тук. Наслаждаваме се на времето си заедно и направихме много неща един до друг“, казва Лайл във видео за LongeviQuest.

Каква е тайната на дългия брак?

„Любов – нищо повече“, казва семейството.

Без сложни философии, без тайни рецепти – само искреност, уважение и онази проста, но могъща фраза: „Обичаме се.“

