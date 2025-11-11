Джон Бон Джови е един щастлив човек. Той не само, че успя да се превърне в една от най-големите рок звезди, но може да се похвали и с дълъг и успешен брачен живот. От 36 години той е заедно със съпругата си Доротея Хърли, с която имат четири деца.

От скоро изпълнителят на хита “Blaze of Glory” е и вече дядо. Джейк Бонджови (23) и половинката му Мили Боби Браун (21) в края на лятото станаха родители.

А само преди ден семейството на Бон Джови стана още по-голямо, след като синът му Джеси (30) посрещна на бял свят момиченце, заедно с жена си Джеси Лайт. Гордите родители също не пропуснаха да споделят щастието си в социалните мрежи, публикувайки сладка снимка на дъщеричката си.

„Блеър Луси Бонджови. Нашето сладко момиченце се появи и не можем да бъдем по-щастливи.“, написаха те към кадъра.

„Прекрасно е да си дядо. Това е нова глава. Толкова сме развълнувани – ще имаме две внучета за празниците. Ще бъде уникална Коледа у дома“, каза наскоро Джон Бон Джоуви той пред The Mirror.

А по време на участие в шоуто Today, рок легендата сподели колко специален е бил моментът, в който за първи път е станал дядо. „Влюбваш се моментално“, каза той. „Когато срещнах дъщерята на Джейк и Мили, просто беше мигновено усещане, че това е моята внучка.

Цяла плеяда звездни дядовци

Не само Джон Бон Джоуви може да се похвали с внуци. Преди около месец рап изпълнителят Еминем обяви, че ще става дядо за втори път, след като дъщеря му Алайна Мари Скот, която той осинови, обяви, че е бременна с първото си дете. Биологичната дъщеря на Еминем – Хейли Джейд посрещна сина си Елиът малко по-рано тази година.

Лиъм Галахър от Oasis посрщна своя първи внук преди броени седмици - след като дъщеря му Моли Муриш-Галахър роди момче. 53-годишният фронтмен се запознава с дъщеря си за първи път през 2018 г. Тя е отгледана от майка си - певицата Лиза Муриш. Лиъм има още три деца.

Американският президент Доналд Тръмп стана дядо за 11 път през 2025 г. Дъщеря му Тифани, която е от брака му с Марла Мейпълс, роди момченце, с името Александър.

През януари още един бивш президент гушна свой наследик – този път правнук. Джо Байдън и първата дама Джил Байдън обявиха с радост щастливата новината, че най-голямата им внучка Наоми е станала майка.

Вече щастлив дядо е и българският музикант Венелин Венков. Голямата дъщеря на бившия барабанист на „Ку-ку Бенд“ го дари с внучка в началото на годината.

С внучка може да се похвали и актьорът Александър Сано. Той не пропуска повод да сподели колко е щастлив от новата си „ титла“ –дядо на Беатрис. Дъщерята на Антоанет Пепе и Иво Карамански е вече на цяла една годинка.

