Лиъм Галахър от „Оейзис“ стана дядо за първи път, след като дъщеря му Моли Муриш-Галахър роди момче, съобщава Би Би Си.

27-годишната актриса обяви новината с публикация в Инстаграм със снимки на сина си Руди и надпис „Обожаваме те“.

53-годишният фронтмен на „Оейзис“ се запозна с дъщеря си за първи път през 2018 г. Тя е отгледана от майка си - певицата Лиза Муриш, припомня Би Би Си.

Лиъм Галахър има още три деца - двама сина от браковете си с актрисата Патси Кенсит и певицата Никол Апълтън, и още една дъщеря от връзката си с американската журналистка Лиза Горбани.

По-рано тази година „Оейзис“ се завърна на сцената, след като групата обяви, че спира дейността си през 2009 г. Това стана, след скандал зад кулисите между Лиъм и брат му Ноел в Париж, припомня Би Би Си.

Снимка: Getty Images

Феновете на Oasis отново полудяха по музиката им след техния реюниън, изстрелвайки групата на първо място в класацията за албуми във Великобритания.

След като групата стартира дългоочакваното си турне миналата седмица, компилацията с най-големите им хитове Time Flies отново оглави класацията на Обединеното кралство. На второ място застана албумът им от 1995 г. (What’s the Story) Morning Glory?.

Дебютният им албум Definitely Maybe от 1994 г. се нареди на четвърта позиция, като единствено Сабрина Карпентър успя да им попречи да окупират челната тройка напълно.

Новината за триумфалното им завръщане в класациите идва в момент, когато британските герои на бритпопа се готвят за голямото си завръщане у дома с първия от петте напълно разпродадени концерта в Манчестър.

Oasis имат общо осем албума, достигнали първо място в класациите, като за последно оглавиха върха миналия септември, когато Definitely Maybe се върна на първата позиция след обявяването на завръщането им. Тогава Time Flies и Morning Glory също влязоха отново в топ 5.

Три от песните им тази седмица също попаднаха в топ 20 на класацията за сингли, начело с Acquiesce, която първоначално излиза само като B-страна и зае 17-то място. Следват Don’t Look Back in Anger на 18-то място и Live Forever на 19-то.

Ноел и Лиъм Галахър заровиха томахавките и се качиха заедно на сцената за първи път от 16 години насам, стартирайки с концерт в Кардиф преди седмица, който получи възторжени отзиви както от публиката, така и от критиците. Вижте повече за Oasis в следващото видео:

