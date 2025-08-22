Мили Боби Браун и съпругът ѝ Джейк Бонджови, син на Джон Бонджови, станаха родители! 21-годишната звезда от епизодичната поредица „Stranger Things“ и 23-годишният Джейк посрещнаха първото си бебе заедно чрез осиновяване, като обявиха новината в социалните мрежи.

„Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Изключително сме развълнувани да се впуснем в тази красива следваща глава от родителството, едновременно в мир и уединение“, написа тя в публикацията си в Instagram от 21 август. „А после станаха 3.“

Двойката, която предизвика слухове за романтична връзка през юни 2021 г., когато Бонджови сподели селфи с актрисата, се свърза за първи път чрез Instagram. Те са били „приятели за известно време“, преди да започнат да се срещат, каза актрисата пред Wired през 2022 г. След това те тайно се ожениха през май 2024 г.

През октомври двойката публикува снимки в Instagram от тържеството си във Вила Четинале в Италия със семейството и приятелите си. „Завинаги и винаги, твоята съпруга“, написа актрисата под снимката, която включваше снимки от сватбата им и двете зашеметяващи сватбени рокли на Браун.

Бонджови също сподели в Instagram своя собствена колекция от снимки от специалния ден на двойката. „Завинаги и винаги, твоят съпруг“, написа той. В неговият карусел от снимки двойката може да се види как си разменя обети под бяла флорална арка. На други снимки двойката се усмихва пред редици високи дървета. Бонджови сподели и кадър с баща си Джон Бон Джови.

Снимка: https://www.instagram.com

Миналият март актрисата разказа за желанието да разрастне семейството си с Бонджови, в епизод на подкаста Smartless. По това време актрисата каза, че наистина очаква с нетърпение да стане майка.

„Майка ми всъщност роди първото си дете на 21 години, а баща ми беше на 19. И знаете ли, това е моето нещо още преди да срещна Джейк“, каза Браун. „Още от бебе го казвах на майка ми. Исках да бъда майка, точно както беше майка ми с мен.“

„Джейк знае колко е важно за мен и, разбира се, искам да се съсредоточа върху това наистина да се утвърдя като актьор и като продуцент, но също така намирам за много важно да създам семейство за мен лично“, продължи тя. „Това е огромно нещо. Джейк обаче каза, че това, не може да се случи, докато не се оженим. Така че това беше неговото нещо.“

Снимка: https://www.instagram.com

Звездата продължи да казва, че тя и съпругът ѝ планират да имат голямо семейство, тъй като и двамата произхождат от семейства с по четири деца.

„И аз наистина искам семейство. Наистина искам голямо семейство“, сподели Браун. „Аз съм едно от четирите. Той е едно от четирите. Така че определено е в нашето бъдеще, но за мен това да имаш собствено дете не е толкова различно, колкото осиновяването.“

По-късно същия месец Браун каза, че „толкова много е харесала“ преживяването да си обръсне главата, че иска да го направи отново - особено когато стане нова майка. „Винаги казвам на Джейк за първото си бебе, че искам да си обръсна косата“, каза Браун, когато гостуваше в подкаста Call Her Daddy. „Не знам. Просто чувствам, че беше наистина освобождаващо. Бих го препоръчала на всеки, на всяко момиче.“

Когато Купър настоя да потвърди, че Браун действително ще обръсне главата си за първото си бебе, актрисата обясни защо иска - и кога ще го направи. „Може би точно преди да родя. Защото просто мисля, че окосмяването е такова изпитание, с което да се справяш“, отбеляза Браун, казвайки, че просто иска да „отгледа“ бебето си.

Браун добави: „Защо да се занимавам с косата си? Мисля, че това е толкова освобождаващо преживяване, като да си жена, и чувствах, че съм имала това преживяване като момиче, но бих искала да го имам и като жена.“