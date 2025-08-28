По-големият брат на музикантите Лиъм и Ноел Галахър от култовата рок група Oasis се е явил в лондонски съд, където е обвинен в изнасилване и сексуално посегателство.

59-годишният Пол Галахър се е явил пред съдебните заседатели, за да посочи името, възрастта и адреса си, след като е изправен пред обвинения в изнасилване, принудително и контролиращо поведение и три случая на сексуално посегателство, предаде АФП.

Той е обвинен и в два отделни случая за заплаха за убийство, както и за нападение, довело до телесни повреди.

Снимка: Getty Images

Предполагаемите инциденти са се случили между 2022 и 2024 г. Пол Галахър беше освободен под гаранция и трябва да се яви отново в съда на 24 септември.

Братята му са в разгара на международно турне, като за първи път свирят заедно от разпадането на Oasis през 2009 г.

Снимка: Getty Images

Най-големият брат, който никога не е бил част от бритпоп бандата, беше уволнен като DJ на афтърпарти на Oasis в Дъблин по-рано този месец, съобщиха местните медии.

Наскоро се случи нещо, което бе немислимо само преди една година – Ноел Галахър от „Оейзис“ изрази уважение към „забележителния“ си брат Лиъм, като каза, че се гордее с него, пише АФП. В същото време емблематичната британска група продължава да пълни стадионите след голямото си завръщане.

Снимка: Getty Images

„Лиъм разбива. Гордея се с него“, каза Ноел за радио talkSport. „Гениално е да се върна в групата с Лиъм. Бях забравил колко е забавен“, продължава Ноел.

Двамата братя – бивши врагове, се събраха на сцената в началото на юли, 16 години след сериозен спор и шумна раздяла по време на фестивала „Рок на Сена“ в Париж през 2009 г.

Вижте повече за Oasis в следващото видео:

