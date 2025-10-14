Еминем ще ставя дядо за втори път, след като дъщеря му Алайна Мари Скот, която той осиновява, обяви, че е бременна с първото си дете. Бъдещатамайка сподели щастливата новина в социалните мрежи със специална фотосесия, посветена на очакването на бебето, което трябва да се роди през 2026 г. Тя изненадала партньора си Мат Мьолер, като му показала положителния тест за бременност и чифт бебешки маратонки.

„Най-доброто от теб + мен. От месеци нося в себе си малко сърце, което вече промени моето по всеки възможен начин,“ пише осиновената дъщеря на американската рап звезда. „Има нещо неописуемо в това да знаеш, че в теб расте, мечтае и се оформя нов живот, докато ти вършиш ежедневните си неща и шепнеш молитви и надежди, които само то може да чуе.“

Алайна продължава: „Никога не съм се чувствала по-благодарна за този дар и за възможността да увеличим нашето семейство – нещо, което искахме отдавна.“

Снимка: Instagram/Getty Images

Биологичната дъщеря на Еминем – Хейли Джейд, която роди първото си дете, син на име Елиът, през март, също поздрави сестра си с трогателно послание:

„Толкова съм щастлива за вас! Нямам търпение да стана леля на това малко съкровище, а Елиът вече е развълнуван, че ще се запознае с братовчед си!“

Снимка: Instagram/Getty Images

Хейли почете баща си, като даде първото му име, Маршъл, като второ име на сина си. В музикалното видео към песента му “Temporary” беше включен моментът, в който Хейли изненада Еминем с новината, че ще става дядо за първи път – подарявайки му фланелка на Detroit Lions с надпис „Grandpa“ (“Дядо”) на гърба.

Алайна Скот е племенница на бившата съпруга на Еминем – Ким Скот. Той я осиновява, след като нейната майка, Дон Скот, се бори с наркотична зависимост и умира през 2016 г.

В момента Еминем, чието истинско име е Маршъл Брус Матърс, е на 52 години, като след няколко дни има рожден ден – на 17 октомври.

Вижте във видеото Еминем и другата му дъщеря Хейли:

