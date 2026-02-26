Има футболисти, които разчитат на скорост. Други – на сила. А има такива и като Димитър Бербатов – човекът, който превърна движението по терена в изкуство.

Роден в Благоевград, той извървява пътя от школата на Пирин до голямата европейска сцена с онази характерна лекота, която по-късно се превръща в негова запазена марка. Още в ранните години проличава различният му стил – премерен, елегантен, интелигентен.

И успехите не закъсняват – избирaн е за футболист № 1 на годината на България рекордните седем пъти, както и за мъж на годината през 2009 г. А под ръководството на футболния треньор сър Алекс Фъргюсън, Бербатов става двукратен шампион на Англия и печели Златната обувка за голмайстор на Висшата лига.

След футбола

През 2019 г. голмайстор №1 на националния отбор на България сложи край на футболната си кариера. Но и до днес остава близо до играта, включително и чрез благотворителни каузи. Той създава едноименната си фондация, посветена на талантливи български деца, и активно следи развитието на футбола у нас.

През 2018 г. Димитър Бербатов представи и първата си автобиографична книга, озаглавена „По моя начин“.

А днес виждаме обичания български футболист в едно ново аплоа. На вчерашния, 25 февруари, той обяви, че става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. „Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви смело Бербатов.

Отвъд публичния образ

45-годишният Бербатов е споделял в интервюта влечението си към изкуството, класическата музика и дори премерената мода. Често е говорил и за дисциплината, самоконтрола и нуждата човек да остане верен на себе си – независимо дали играе на финал или просто се разхожда по улиците.

И никога не е обичал да се шуми излишно около името му. Дори точно обратното - дори в най-големите си успехи той остава дистанциран от типичния образ на „футболна суперзвезда“.

Семейна идилия

Бербатов е изключително дискретен и по отношение на личния си живот. От 2006 г. насам той е във връзка с Елена Щилянова, която е с три години възрастна от него. Двамата се запознават през 2006 г. в столично заведение, което е едно от любимите на футболните национали. По това време тя е студентка в УНСС.

Двойката има две дъщери - през 2009 г. посреща Деа, а през 2012 г. и Елиа.

"Щастлив съм, че имам 3 жени у дома" – споделял е футболистът.

Колкото и дискетен да е Бербатов, все пак понякога повдига завесата над личния си свят. Наскоро той публикува кадри от ваканцията на семейството си в далечна екзотична дестинация. Той е в компанията на трите любими жени – и всички заедно се наслаждават на слънцето, пясъка и морската шир.

И се отдават на приключения - карат велосипеди, носят се по водата с джет.

Страстта към спорта, която не може да "потушена"

Дори по време на ваканция, Димитър Бербатов не забравя спорта. Неслучайно споделя немалко кадри, които показват любимите му занимания – той практикува йога и дори подритва топката на плажа. А след това играе футбол с деца в хотелския комплекс, в който е отдседнал.

Често Бербатов демонстрира и имровизирани тренировки пред последователите си. В наскоро споделено видео отново го виждаме в действие. „Все още търся нови начини да поддържам форма, с топката в краката, за да забавлявам и уча едновременно“, пише той, допълвайки: „Млади хора, които мечтаете да станете футболисти, ако сте сами и знаете как да импровизирате – правете го! Използвайте околната среда, както правя аз тук. Импровизирах това на място!“

Още един начин да поддържа добра форма е и чрез стриктен хранителен режим. Димитър Бербатов става веган в периода 2019-2020 г., след като усеща, че е неговият начин на живот. Бившият футболист и до днес твърди, че това му помага да се чувства максимално добре.

