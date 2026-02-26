С величествена и приказна церемония завършиха Зимните олимпийски игри 2026 Милано/Кортина. Състезания и победи, които развълнуваха целия свят, но освен огромни  спортни заслуги, тези олимпийски игри ни донесоха и много любов. Изненадващи предложения за брак и трогателни признания - ето кои бяха най-романтичните моменти по време на Олимпийските игри.

Жан-Люк Бейкър и Оливия Смарт - предложението за брак, което разплака света 

Неочаквано за всички, но и повод за огромна радост - 28 годишната испанска фигуристка Оливия Смарт получи предложение за брак от своя любим -британско-американския фигурист Жан-Люк Бейкър по време на състезанията. Това успя да разчувства спортисти и фенове.

Изненадата бе добре планирана от Бейкър, така че половинката му да не заподозре нищо. След като приключва със състезателната си програма, Оливия се разхожда в центъра на Милано с любимия си. В един уж "случаен" момент, той пада на колене с пръстен в ръка и отправя най-романтичното предложение към Смарт. Иска тя да бъде неговата спътница в живота завинаги. От своя страна, фигуристката не може да скрие вълнението си и през сълзи заявява своето категорично "да". Моментът, уловен и споделен в социалните мрежи, бързо привлече вниманието на фенове и спортисти от цял свят, които се радваха заедно с двамата влюбени.

Хилари Найт и Британи Боу - мечта, която ги събира

Хилари, капитан на женския национален отбор по хокей на САЩ и Британи - състезателка по бързо пързаляне с кънки, официално обявиха любовта си пред целия свят, сгодявайки се преди ден.Двете спортистки са заедно от 2022 г. насам – след като се запознават на Зимните олимпийски игри в Пекин. А днес те са готови да свържат живота си завинаги. Във видео, споделено в социалните мрежи, виждаме Найт да пада на колене и да отправя предложение на Боу.

„Олимпиадата ни събра. А тази ни свърза завинаги“, написа Найт към романтичното видео. След което поставя пръстена на ръката на своята любима – жест, последван от множество прегръдки и щастливи усмивки. Найт е четирикратна олимпийска медалистка – на един златен и три сребърни медала. Боу, от своя страна е двукратна носителка на  бронзовото отличие от Олимпийски игри. "Чувствам се наистина страхотно в нашата връзка,“ споделяла е Найт в интервю за Olympics. „Щастлива съм, че имам човек като Боу до себе си.“

Тениската, която казва всичко - Клои Ким и Майлс Гарет

Тя завоюва сребърен медал в дисциплината халфпайп при жените на Милано/Кортина 2026. И това е трети олимпийски медал за Клои Ким - и първи, който не е златен. Тя печели златното отличие в дисциплината през 2018 г., когато е само на 17 и четири години по-късно – съответно в Пьонгчанг, Южна Корея и Пекин, Китай. Клои Ким е щастлива както в спортния свят, така и в личния си жвиот. Тя се радва на балансирана и вълнуваща романтична връзка с Майлс Гарет - американски професионален играч от Националната футболна лига. И след като спечели поредното отличие, тя реши да изненада приятеля си със забавен подарък по случай Деня на влюбените.

25-годишната сноубордистка поднесе на Майлс черна тениска, на която със златисти блестящи букви на гърба е изписано закачливото послание: „Обичам моята супер секси и красива приятелка, така че, моля, стойте далеч от мен“.  Ким гордо сподели момента в Инстаграм, пишейки: „Да, аз му купих тениската.“ А  на поредицата от снимки Гарет се усмихва щастливо - облечен с дръзката тениска. И така уж просто една тениска, се превърна в символ на любов и споделеност.

Сгодени в живота, съпернички в Милано/Кортина 

На Зимните олимпийски игри 2026 г. те са на противоположни страни в едно историческо съперничество между две горди нации, където се борят със зъби и нокти – за да спечелят победата. Извън леда обаче Анна Кьелбин и Роня Саволайнен са щастлива романтична двойка и дори планират брак. 

Анна Кьелбин е капитан на женския национален отбор на Швеция по хокей на лед, докато Саволайнен представлява Финландия. 28-годишната Саволайнен изигра огромна роля в историческото представяне на Финландия на световното първенство по хокей за жени през 2019 г., когато страната достигна финал срещу САЩ. Тогава спортистката изгради изгради име с отличната си защита и доказа силата на жените в света на хокея. Нейната партньорка в живота – 31-годишната Кьелбин бе част от шведския отбор, когато той достигна до четвъртфиналите на Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 г.

Въпреки съперничеството на леда, те се описват като „супер близки“ и щастливи да бъдат една до друга извън спорта. И са и свикнали да разделят личното от професионалното. Наслаждават се на ежедневието си като двойка, намирайки баланс между спорта и живота извън него. Любопитно е, че както самите те признават, обичат да играят хокей заедно - любителски и за поддържане на формата.

