Закриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 ще се помни дълго! Грандиозен спектакъл, който обедини култура, стил и емоция в едно. Световноизвестен балетист и емблематични герои от великите италиански опери бяха само част от тържествената програма.

Приказка, която оживява

„Красота в действие“ беше водещото послание на церемонията по закриването на 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Спектакълът беше наистина приказен, на сцената оживяха емблематични герои от великите италиански опери и отдадоха почит на традиционното танцово и певческо изкуство на Италия, но и на усилията и успехите на спортистите, които посветиха сърцата си на състезанията. Домакинито официално предадоха олимпийския флаг на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, която го връчи на Франция – домакин на следващите Зимни олимпийски игри.

Над 1500 спортисти дефилираха заедно на сцената, демонстрирайки единство и приятелство между нациите. Билетите за шоуто варираха между 950 и 2900 евро, но за всички зрители това преживяване определено е събитие, което винаги ще помнят.

Снимка: Getty Images

Магическата сцена на италианското танцово чудо Роберто Боле

Централна фигура на вечерта беше световноизвестният италианския балетист Роберто Боле, който всяко лято превръща „Арена ди Верона“ в чудна, магическа сцена с непоправимия си талант и грациозност в танца. Той за пореден път показа как класическото изкуство може да срещне модерното сценично шоу, създавайки незабравими мигове за зрителите.

Снимка: Getty Images

Оперните герои, водени от Риголето, се смесиха с знаменосците на различните страни, а световноизвестният балетист изпълни впечатляващо първото си въздушно шоу, спускайки се през огнен пръстен, символизиращ слънцето. Той се приземи на сцена, пресъздаваща Венецианската лагуна, където танцува под музикалния съпровод на италианската певица Joan Thiele. Финалният щрих на вечерта постави Акиле Лауро с въздействащата си песен „Incoscienti Giovani“ („Безразсъдни млади хора“).

Снимка: Getty Images

Българските герои

Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а националите направиха още четири класирания в Топ 10 в отделните дисциплини. Със завоюваните два медала българските олимпийци се доближиха до най-доброто представяне на Зимни игри от Солт Лейк Сити 2002, когато родните атлети се качиха три пъти на подиума. Българската делегация на финалното събитие беше водена от биатлонистката Лора Христова, която спечели един от двата бронзови медала за страната ни. За България това са най-успешните Зимни олимпийски игри от 24 години насам

Снимка: Getty Images

Всички снимки разгледайте в галерията.

