Линдзи Вон потвърди в понеделник вечерта, че вече е у дома – в своя дом, на „родна земя“. И е щастлива да бъде сред семейния уют и топлина, след тежкия инцидент, който преживя на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Повече от седмица Линдзи прекара в болничната стая в болницата в Тревизо, Италия. Тежката фрактура на левия крак я прикова на легло – след серия от хирургични интервенции за стабилизиране на счупената кост. Но въпреки тежкото изпитание, шампионският ѝ дух не бе сломен. Вместо горчивина и отчаяние, Линдзи избра да бъде силна и да споделя думи на надежда.

„Не съм стъпвала на крака повече от седмица… бях в болнично легло, неподвижна след състезанието. И въпреки че все още не мога да стоя на крака, е невероятно да се върна на родна земя.“, написа олимпийската легенда на в социалните мрежи.

Тя не пропусна да изрази и своята благодарност на лекарите в Италия, които полагаха грижи за нея по време на престоя ѝ в болницата. Тя вече има зад гърба си четири операции и ѝ предстоят още.

Снимка: Instagram/@lindseyvonn

По време на болничния си престой, Линдзи често споделяше пред феновете видеа и снимки, показващи състоянието ѝ. На всички от тях тя бе усмихната и позитивна. И оценяваше жестовете към нея. „Колко съм щастлива, че има хора, които се грижат за мен,“ написа тя към видеото, което показва част от грижите, които се полагат за нея. Дори и като къпане и отпускащи масажи на лицето.

Подобни моменти вдъхват истински кураж за Линдзи Вон. Защото ѝ напомнят, че не е сама в трудния момент. Част от близките ѝ също бяха неотлъчно до нея.

Един от лекуващите лекари на Линдзи, специалист по ортопедия, даде официално изявление още миналата седмица пред RMC Sport, че вероятно ще изминат месеци, преди Вон отново да може да ходи нормално.

Сестрата на Вон, Карин Килдоу също сподели пред TMZ Sports, че на този етап скиорката не мисли за бъдещето, фокусът ѝ е върху физическото възстановяване. „Тя е много силна, преодолява го, ден за ден,“ каза тя.

И докато светът съчувства най-успешната американска скиорка, самата Линдзи всячески показва, че не търси състрадание и не иска да проливат сълзи заради нея. Тя гледа на случилото се с яснотата на човек, който е дал всичко, което може от себе си и е изпитал вкуса на пълния си потенциал. Защото тя отдавна е истински шампион.

