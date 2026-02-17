На леда те са заклети врагове. На Зимните олимпийски игри 2026 г. са на противоположни страни в едно историческо съперничество между две горди нации, където се борят със зъби и нокти – за да спечелят победата.

Извън леда обаче те са щастлива двойка, която дори планира брак.

Това е невероятната история на Анна Кьелбин и Роня Саволайнен.

Кьелбин е капитан на женския национален отбор на Швеция по хокей на лед, докато Саволайнен представлява Финландия.

28-годишната Саволайнен изигра огромна роля в историческото представяне на Финландия на световното първенство по хокей за жени през 2019 г., когато страната достигна финал срещу САЩ. Тогава спортистката изгради изгради име с отличната си защита и доказа силата на жените в света на хокея.

Нейната партньорка в живота – 31-годишната Кьелбин бе част от шведския отбор, когато той достигна до четвъртфиналите на Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 г.

А тазгодишната Олимпиадата в Милано/Корина поставя пред Саволайнен и Кьелбин още по-голямо изпитание – да се борят за победа, изправяйки се една срещу друга на леда.

Те са коментирали публично как биха се чувствали в подобна ситуация. През 2024 г., годината, в която обявяват годежа си, Саволайнен казва пред Ottawa Citizen: „Когато играеш, просто играеш. Не мислиш кой точно е там. След това сме приятели. Но на леда тя е мой враг. Така е.“

Двете жени се срещат за първи път като съотборнички в Шведската женска хокей лига. Общите тренировки и пътувания ги сближават постепенно. Започват да излизат заедно и имат връзка около 5 години, преди да обявят годежа си през 2024 г.

Въпреки съперничеството на леда, те се описват като „супер близки“ и щастливи да бъдат една до друга извън спорта. И са и свикнали да разделят личното от професионалното. Наслаждават се на ежедневието си като двойка, намирайки баланс между спорта и живота извън него. Любопитно е, че както самите те признават, обичат да играят хокей заедно - любителски и за поддържане на формата.

Феновете на Олимпиадата, както и любителите на сериалите, побързаха да определят сблъсъка между Анна и Роня като „сякаш излязъл от сериите на „Heated Rivalry“. Канадската поредица бе пусната в HBO Max в САЩ още през декември, 2025г. – и за отрицателно време шестсерийният сериал предизвика огромен интерес.

Любов, подобна на романтичен филм

Сериалът, който е базиран на романа на канадската писателка Рейчъл Рийд „Game Changers“, проследява историята на професионалните хокейни играчи Шейн Холандер и Иля Розанов между които започва романтична връзка.

