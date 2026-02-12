Новият сезон на риалити формата „Ергенът“ стартира с изненадваща предпремиера във видеоплатформата VOYO, която е част от портфолиото на bTV Media Group. Първият епизод от новия, пети сезон ще бъде достъпен за абонатите на услугата още на 16 февруари, понеделник, след 20 часа или цяло денонощие преди официалната премиера в телевизионния ефир.

Така потребителите на VOYO ще могат преди всички да се запознаят с тримата нови ергени Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов, както и с претендентките за сърцата им. Първата среща между ергените и момичетата ще бъде на елегантен бал в София, а към Шри Ланка ще се отправят онези, които са готови да се опознаят и да се изберат взаимно. Този сезон дамите ще обитават впечатляващо имение, разположено само на крачка от легендарния Гале Форт и извисяващо се над уединена лагуна с гледка към Индийския океан. Имението пази тайните на световни знаменитости и е било предпочитано убежище за спокойствие и вдъхновение от холивудската звезда Гал Гадот.

Предпремиерата на „Ергенът“ на VOYO слага началото на изцяло нов модел на предлагане на ексклузивно видео съдържание на българския пазар. За първи път подобна услуга ще бъде достъпна за почитателите на най-хитовите реалити формати, като всички епизоди ще бъдат достъпни ден преди излъчването им в ефир.

„Правим стратегическа стъпка в развитието на VOYO и стрийминг услугите в България. Въвеждаме нов начин на предлагането на видеосъдържание и даваме предварителен достъп до ключови праймтайм формати. Това е изключителна възможност за всички фенове, които искат да гледат любимите си предавания преди всички останали. Успехът на VOYO в региона показва, че телевизията запазва своята водеща роля като традиционна медия, но ранният достъп до съдържание повишава ангажираността и предоставя напълно нови преживявания на аудиторията.“ - казва Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Абонатите на VOYO ще имат преимуществото да станат първи свидетели на най-вълнуващите моменти от „Ергенът“, но също така и новото кулинарно състезание „Моята кухня е номер едно“, най-новия български сериал „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, социалният феномен „Бригада Нов дом“, както и много други предавания.

„Целта е не само да утвърдим VOYO като видеоплатформа, а да я превърнем в място, което потребителите избират с увереност. На нея те имат достъп до богата библиотека, ексклузивни заглавия, които могат да гледат навсякъде и по всяко време. Нашата амбиция е VOYO да бъде предпочитан избор за всички, които търсят силни истории и качествено локално съдържание.“ - обяснява Димитър Нойков, ръководител на VOYO за България.

Освен риалити форматите, потребителите ще могат да гледат в аванс и любимите си български и чужди сериали, ексклузивно само на VOYO и до 7 дни преди ефир. Феновете на спорта също ще имат директен достъп до интересно съдържание – от живи предавания на мачове от турнирите на УЕФА и спортни събития със силно българско участие като MMA, кикбокс, вдигане на тежести, баскетбол до документални филми за съвременни звезди като Карлос Насар и Кубрат Пулев, и спортните легенди от миналото на България.

Всички нетърпеливи да бъдат част от предпремиерата на „Ергенът“ могат да изберат между едномесечен или целогодишен абонамент за VOYO или да го заявят като част от пакетите с услуги, предлагани от мобилния им оператор. Той може да бъде използван на 5 различни устройства, с до две едновременно гледащи. Видеосъдържанието във VOYO не се прекъсва от реклами и е изцяло преведено на български език.

Повече информация може да бъде намерена на VOYO.bg, както и в социалните канали на платформата (Facebook, Instagram, TikTok).

За VOYO

VOYO е видео платформа по заявка (VOD - video on demand) и част от портфолиото на bTV Media Group. Услугата предлага оригинално локално съдържание, ексклузивни заглавия и спортни събития на живо, и е сред най-бързо развиващите се стрийминг услуги в региона. VOYO е част от CME и оперира в седем географски региона - България, Хърватска, Чехия, Румъния и Молдова, Сърбия, Словакия и Словения.

В България платформата предлага над 7 000 часа видео съдържание годишно от различни жанрове - премиерни български и международни филми и сериали до 7 дни преди ефир, спортни събития с коментар на живо, детско съдържание, както и оригинални продукции от ефира на bTV. Всички заглавия са преведени на български език.

