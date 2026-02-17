Тя завоюва сребърен медал в дисциплината халфпайп при жените на Милано/Кортина 2026. И това е трети олимпийски медал за Клои Ким - и първи, който не е златен. Тя печели златното отличие в дисциплината през 2018 г., когато е само на 17 и четири години по-късно – съответно в Пьонгчанг, Южна Корея и Пекин, Китай.

Но Ким не е страда, че не е достигнала върха, който е свикнала да покорява. Напротив – тя е истински удовлетворена от постиженията си. И не само защото вече е доказан шампион, но и защото е истински щастлива в личен план.

Ким е във връзка с Майлс Гарет – американски професионален играч от Националната футболна лига. И след като спечели поредното отличие, тя реши да изненада приятеля си със забавен подарък по случай Деня на влюбените.

25-годишната сноубордистка поднесе на Майлс черна тениска, на която със златисти блестящи букви на гърба е изписано закачливото послание: „Обичам моята супер секси и красива приятелка, така че, моля, стойте далеч от мен“.

Снимка: instagram/chloekim

Ким гордо сподели момента в Instagram, пишейки: „Да, аз му купих тениската.“ А на поредицата от снимки Гарет се усмихва щастливо - облечен с дръзката тениска.

Закачливият подарък идва само дни след като Ким завърши олимпийското си участие в Италия. Макар че малко не ѝ достигна да влезе в историята с трети пореден златен медал в женския халфпайп, сладката ѝ изненада извън пистата се превърна в един от най-обсъжданите романтични моменти от седмицата.

Снимка: instagram/chloekim

Гарет пропътува целия път до Италия, за да подкрепи Ким по време на олимпийското ѝ представяне. Той беше забелязан да снима нейните спускания и да я окуражава край трасето. А победата двамата отпразнуваха заедно.

„Той е много специален за мен, моят най-добър приятел, който винаги ме подкрепя. Знае какво е да бъдеш в такава позиция и чудесно разбира цялото напрежение", сподляла е Клои.

За първи път Ким и Майлс предизвика слухове за романтична връзка през май 2025 г., когато започн да се появяват на публични събития. Оттогава насам двамата са неразделни и се подкрепят в ключови моменти от кариерите си.

Снимка: instagram/chloekim

Ким пристигна на Игрите Милано/Кортина с амбицията да влезе в историята. Тя се стремеше да стане първата сноубордистка с три поредни олимпийски златни медала в халфпайпа. Въпреки че се състезаваше с изкълчено рамо, което изискваше шина и сериозно бинтоване.

И макар че стремежът ѝ към исторически трети пореден златен медал не се осъществи, нейната устойчивост и воля силно се откроиха. „Толкова се гордея със себе си - затова че издържах и се борих“, каза тя след състезанието.

Клои Ким е едва на 25 и е във върха на своята спортна кариера. Но могат ли жени над 40 да участват в олипмийски игри - вижте отговорът на въпроса във видеото:



